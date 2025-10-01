Афричка куга свиња регистрована у још једном мјесту у Српској

Извор:
Договорене су превентивне мјере које ће спроводити како би спријечили, прије свега, нелегални промет животиња који врло лако може довести до ширења АСК.
У Каракају код Зворника потврђен је први случај афричке свињске куге код домаћих свиња. Вирус је откривен у домаћинству које је држало двије свиње, а заражене животиње су, у складу с прописаним процедурама, еутаназиране.
Најважније је да је жариште одмах санирано, поручено је са састанка Локалног кризног центра у Градској управи Зворник, који је одржан у уторак, 30. септембра, а којем су присуствовали и представници Полицијске управе те помоћник министра за ресор ветеринарства у Влади Републике Српске Негослав Лукић са сарадницима.
"Није добро што се у нашем граду појавио вирус афричке куге, а оно што је добро јесте да се ради о једном малом породичном газдинству и да су надлежни брзо реаговали и да је тренутно стање стабилно и надам се да ће на овоме остати", рекао је градоначелник Зворника Бојан Ивановић.
С представницима ресорног министарства договорене су превентивне мјере које ће спроводити како би спријечили, прије свега, нелегални промет животиња који врло лако може довести до ширења АСК.
Осим о контроли промета животиња, стању на већим фармама, потребно је повести више рачуна о контроли меса у угоститељским објектима, поручили су надлежни.
"Надлежне службе града Зворника и општине Братунац, гдје смо такође имали случај вируса афричке куге, су благовремено реаговале и сва жаришта су санирана. Важно је да се сви одговорно понашамо и да у наредном периоду чинимо све како бисмо задржали повољан епизоотиолошки статус у Републици Српској", рекао је Лукић.
Градска управа апеловала је на сва домаћинства и фарме у зворничкој регији да се придржавају препорука и мјера ветеринарских служби, те да пријаве сваку сумњу на појаву симптома болести код свиња.
