Logo

Афричка куга свиња регистрована у још једном мјесту у Српској

Извор:

Агроклуб

01.10.2025

20:55

Коментари:

0
Афричка куга свиња регистрована у још једном мјесту у Српској
Фото: Pexel/cottonbro studio

Договорене су превентивне мјере које ће спроводити како би спријечили, прије свега, нелегални промет животиња који врло лако може довести до ширења АСК.

У Каракају код Зворника потврђен је први случај афричке свињске куге код домаћих свиња. Вирус је откривен у домаћинству које је држало двије свиње, а заражене животиње су, у складу с прописаним процедурама, еутаназиране.

Спријечити нелегални промет животиња

Најважније је да је жариште одмах санирано, поручено је са састанка Локалног кризног центра у Градској управи Зворник, који је одржан у уторак, 30. септембра, а којем су присуствовали и представници Полицијске управе те помоћник министра за ресор ветеринарства у Влади Републике Српске Негослав Лукић са сарадницима.

meso junetina месо јунетина

Друштво

Месо као суво злато - килограм јунетине рекордних 27 КМ

"Није добро што се у нашем граду појавио вирус афричке куге, а оно што је добро јесте да се ради о једном малом породичном газдинству и да су надлежни брзо реаговали и да је тренутно стање стабилно и надам се да ће на овоме остати", рекао је градоначелник Зворника Бојан Ивановић.

С представницима ресорног министарства договорене су превентивне мјере које ће спроводити како би спријечили, прије свега, нелегални промет животиња који врло лако може довести до ширења АСК.

Повести више рачуна о контроли меса

Осим о контроли промета животиња, стању на већим фармама, потребно је повести више рачуна о контроли меса у угоститељским објектима, поручили су надлежни.

Свиња

Градови и општине

Евидентирана три нова случаја афричке куге у Братунцу

"Надлежне службе града Зворника и општине Братунац, гд‌је смо такође имали случај вируса афричке куге, су благовремено реаговале и сва жаришта су санирана. Важно је да се сви одговорно понашамо и да у наредном периоду чинимо све како бисмо задржали повољан епизоотиолошки статус у Републици Српској", рекао је Лукић.

Градска управа апеловала је на сва домаћинства и фарме у зворничкој регији да се придржавају препорука и мјера ветеринарских служби, те да пријаве сваку сумњу на појаву симптома болести код свиња.

(Агроклуб)

Подијели:

Тагови:

Афричка куга свиња

Зворник

svinje

svinja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Познати маркет продаје свињско месо за 6 марака

Регион

Познати маркет продаје свињско месо за 6 марака

4 д

0
Зараза се шири: Потврђени нови случајеви афричке куге свиња у Хрватској

Регион

Зараза се шири: Потврђени нови случајеви афричке куге свиња у Хрватској

5 д

0
Колико дуго свињска куга може остати у кобасицама и залеђеном месу

Друштво

Колико дуго свињска куга може остати у кобасицама и залеђеном месу

6 д

0
Свиња

Градови и општине

Случај афричке куге потврђен у још једном насељу

6 д

0

Више из рубрике

Snijeg Rumunija

Друштво

Снијег пада у Србији, када стиже код нас?

1 ч

0
Месо као суво злато - килограм јунетине рекордних 27 КМ

Друштво

Месо као суво злато - килограм јунетине рекордних 27 КМ

2 ч

1
Покренута кампања ''Школа која чује'': Све чешћи случајеви вршњачког насиља на друштвеним мрежама

Друштво

Покренута кампања ''Школа која чује'': Све чешћи случајеви вршњачког насиља на друштвеним мрежама

2 ч

0
Поводом Међународног дана старих лица урађени бесплатни прегледи срца

Друштво

Поводом Међународног дана старих лица урађени бесплатни прегледи срца

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

06

Цвијановић: Бошњаци су у заблуди ако мисле да ће сломити Милорада Додика

22

04

Снажна експлозија у центру Београда

21

57

До 2034. ће ова 3 знака живјети живот из снова: Слиједи им 9 година финансијског процвата

21

55

Ево како вјештачка интелигенција манипулише људима

21

47

"Разочарао сам се у њега" Ђани проговорио о Дарки Лазићу и односу са њим

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner