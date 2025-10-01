Месо као суво злато - килограм јунетине рекордних 27 КМ

Извор:
Јунећи бут је скуп, народски речено, као суво злато. Жељко Кајкут који се деценијама бави месарским занатом и има своју месницу, јунетину још увијек нуди муштеријама за коју марку мање. Плаши се да то неће дуго потрајати. Права срећа је доћи и до квалитетне јунетине.
''Врло тешко, цијене морамо кориговати, ове цијене сада нису реалне, имамо трошкове и ове цијене које су сада нису реалне за ову цијену живе стоке. Припрема се сљедеће седмице још већа цијена, што се тиче јунади. Нису хтјели ми ни продати ове седмице нисам узео ништа, хоће да виде која ће бити цијена па ће онда'', рекао је Жељко Кајкут, власник ''Меснице код Жеље'' у Бањалуци.
Свињетина је, за невјерицу, појефтинила и уз пилетину иде одлично, кажу трговци. Телетина је чини се одувијек била луксуз, па је јунетина барем до сада била најбољи избор за већину потрошача.
У анкети грађани су рекли:
"Купује ли се јунетина? Купује се посебно у овој месници. Је л' се можда мање купује кад су цијене отишле горе? Можда мало, ма преживјећемо."
"Ко има услова тај неће да ради тако да цијена јесте висока, не знам ни ја. Купује ли се ? Ја не јер имам своје домаће а ово ми је сад само за ручак."
"Поскупљује да, али да се живи мора, па и да се купује"
Увоз празни и затвара фарме. Празне фарме и слаба понуда аутоматски дижу цијену јунетине. Смањење сточног фонда је тренд који би се могао наставити, сљедеће на удару након говедарства биће свињогојство, упозорава Стојан Маринковић из Савеза удружења пољопривредних произвођача.
"Ми смо тада када смо почели указивати на тај проблем подмиривали преко 30- 35% потреба БиХ јунетином и свињским месом. Нажалост то је сада испод 20% то показује и доказује тезу да прекомјеран увоз је дефинитивно угрозио нашу пољопривредну производњу. Такав сценарио вриједи и за повртаре и за воћаре, нажалост, нажалост, нажалост", казао је Стојан Маринковић, предсједник Савеза удружења пољопривредних произвођача Републике Српске.
Иако постоје значајне субвенције, оне тврде сточари, ипак нису довољне како би се анулирале посљедице прекомјерног и неконтролисаног увоза. Цех највише плаћају крајњи потрошачи.
