Цијена реновирања купатила у Бањалуци

29.09.2025
Од ”морам погледати” до ”морам видјети шта ме чека” почетна је комуникација са водоинсталатерима и керамичарима ако питате за цијену реновирања купатила у Бањалуци.
Ови први што морају погледати обично заврше са ”морам видјети шта ме чека”. Цијену је тешко наћи, све зависи од мајстора до мајстора. Успјели смо разговарати са неколико њих, а ово је шта вас очекује.
Фирме су углавном најскупље, а претјераног разлога за то нема. Немате никакву гаранцију, што би требало да буде приоритет на већем рачуну. Једино шта се може избјећи је несигурност да ће посао бити одрађен у договореном року.
За купатило од 4,5 квадрата и потпуну санацију, већина мајстора које смо контактирали понудили су посао по квадрату и он се кретао од 900 до 1000 КМ. И тај договор је услован, јер опет, ко зна на шта ће наићи. ”Знаш друже, можда је голи бетон, можда су све цијеви отишле, никад не знаш..” Дакле, говоримо о 4.500 КМ за реновирање купатила од 4.5 квадрата без санитарија и керамике.
Фирме које се баве пословима реновирања цјелокупног простора за исту квадратуру тражиле су од 5.000 до 6.000 КМ, уз детаљну цијену сваког посла.
Кренимо редом, прво водоинсталатер из категорије ”сам свој газда”. Они су из групације која ”мора погледати”. Што је разумљиво, јер је цијена условљена и распоредом као и бројним другим факторима. Један од њих, понудио је и лупање плочица и одвоз шута, што је углавном засебна категорија. Његова цијена је била 1.600 КМ за све. Од материјала до лупања и одвоза.
То је далеко мања цијена него што је била понуда фирме за реновирање. Али, када посао почиње и до када траје, тешко је било договорити. Са друге стране, фирма је одредила датум и ту се све завршава.
И то кошта, и то много. Инсталације са репроматеријалом су 1.400 КМ, монтажа нове санитарије је 400 КМ, а за хидроизолацију, рад и материјал 350 КМ. То је у старту 2.150 КМ.
Сада повратак на рушење које је самостални водоинсталатер понудио. Када радите са појединачним мајсторима, највећи проблем је организовати их све да се уклопе у редослијед, док фирме са тим немају проблем. Тако да се започиње са рушењем.
Неколико мајстора које смо контактирали, а који се баве рушењем и одвозом шута, понудили су нам цијене које су се кретале од 350 до 500 КМ. Највише их је занимала спратност стана и величина лифта.
Фирма је за скидање старе санитарије, рушење плочица, одвоз шута и његово сношење затражила 700 КМ. У поређењу са самосталним водоинсталатером који је дао понуду од 1.600 КМ за све, фирма ће исти посао одрадити за 2.850 КМ.
Керамичари из категорије ”сам свој газда” крећу се са цијеном од 25 КМ. У то није укључен репроматеријал. Односно, лијепак за плочице и све остало што је потребно за лијепљење плочица. Коначна цијена 650 КМ.
Фирме које се баве реновирањем за исти посао траже 30 до 35 КМ. Разлика у свему је што самостални керамичар дозвољава власницима стана да купују лијепак какав желе, док фирме доносе свој који има цијену, а она није мала. Дакле, коначна цијена за лијепљење плочица 780 КМ.
Цијену електро радова успјели смо добити само од фирме, али је она условљена жељама власника. За неколико утичница, промјене шалтера као и освјетљења затражили су 400 КМ. Разлог због којег нисмо успјели потврдити цијену од самосталних електричара је компликована подјела на посао, односно припремне радове и електричарске радове.
За купатило од 4,5 квадрата:
Водоинсталације
самостални водоинсталатер: 1.600 КМ
фирма: 2.150 КМ
Рушење и одвоз шута
приватни мајстори: 350-500 КМ
фирма: 700 КМ
Керамички радови
самостални керамичар: 25 КМ по квадрату
фирма: 30 КМ по квадрату
Монтажа санитарија
самостални мајстор: 200-300 КМ
фирма: 400 КМ
Додатне ствари које су вриједне за узети у обзир приликом реновирања:
- купљене санитарије, плочице и репроматеријал уколико не достављају трговине у којима сте их купили, мораћете сами да их доставите
- куповина плочица најисплативија је зими јер се тај период ван сезоне што значајно спушта цијену
- лакше ћете ангажовати мајсторе у тим периодима, док су прољеће, љето, па чак и јесен једним дијелом ударни периоди за реновирање
