Биће и бесплатних садржаја: Мега луна парк почиње с радом у Бањалуци

Извор:

АТВ

29.09.2025

13:45

Мега луна парк
Фото: Banjaluka.com

Бањалука сутра добија нову дозу забаве, Мега луна парк свечано отвара врата у уторак, 30. септембра 2025. године у 18:00 часова, на паркингу преко пута тржног центра “Делта Планет”.

Организатори су припремили посебно изненађење за све посјетиоце, од 18:00 до 18:30 све вожње биће бесплатне.

То значи да ће они најбржи моћи да први испробају атракције без плаћања.

Нова атракција “Панорамски точак”Ове године, посебна звијезда Мега луна парка је “Панорамски точак”, са којег се пружа јединствен поглед на цијелу Бањалуку. Ријеч је о атракцији која ће сигурно привући велики број посјетилаца, јер осим адреналина доноси и посебно искуство уживања у панорами града.

Поред панорамског точка, адреналинског торња и аутодрома, посјетиоци ће имати прилику да пробају и најновије адреналинске атракције које гарантују добру забаву и незаборавно искуство пише "Banjaluka.com".

Понуда је прилагођена и најмлађима и онима жељним јаког адреналина. Ту су и штандови са игрицама, наградама, као и незаобилазни слаткиши и брза храна, па ће цијела породица моћи да ужива у садржајима.Организатори истичу да је сутрашње отварање идеална прилика да се проведе вече уз музику, свјетлосне ефекте и атмосферу правих свјетских луна паркова.

Мега луна парк ће радним данима бити отворен од 17:00 до 23:00 часа, док ће викендом капије бити отворене већ од 11:00 часова.

lunapark

Бањалука

