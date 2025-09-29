Кијев напао Русију: Изгорјели бака и шестогодишњи унучић

Извор:
Старија жена и њен шестогодишњи унук погинули су данас у пожару изазваном украјинским нападом дроновима у Московској области.
То је објавио регионални гувернер Андреј Воробјов.
Он је на Телеграму написао да су током ноћи системи противваздухопловне одбране оборили четири дрона у Воскресенску и Коломни, два града у Московској области.
У Воскресенску у нападу су живот изгубили 76-огодишња жена и њен шестогодишњи унук, у пожару у њиховој кући изазваном падом дрона, рекао је исти извор.
У више других зграда у том граду сломљена су стакла, оштећени зидови и поремећено улично осветљење, рекао је Воробјов.
Украјина редовно напада Русију дроновима као одговор на масовне руске ударе од почетка велике офанзиве коју су почеле руске трупе у фебруару 2022. године.
У ноћи од суботе на недјељу Русија је лансирала 595 дронова и 48 ракета на Украјину.
