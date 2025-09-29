Logo

Кијев напао Русију: Изгорјели бака и шестогодишњи унучић

Извор:

Агенције

29.09.2025

13:13

Коментари:

0
Украјински напад на Русију
Фото: Screenshot / X

Старија жена и њен шестогодишњи унук погинули су данас у пожару изазваном украјинским нападом дроновима у Московској области.

То је објавио регионални гувернер Андреј Воробјов.

Mobilni telefon / Ilustrativna fotografija

Србија

Кружи СМС превара, не отварајте ове поруке

Он је на Телеграму написао да су током ноћи системи противваздухопловне одбране оборили четири дрона у Воскресенску и Коломни, два града у Московској области.

У Воскресенску у нападу су живот изгубили 76-огодишња жена и њен шестогодишњи унук, у пожару у њиховој кући изазваном падом дрона, рекао је исти извор.

У више других зграда у том граду сломљена су стакла, оштећени зидови и поремећено улично осветљење, рекао је Воробјов.

685d28b351edc Кошарац

Република Српска

Кошарац: За општине Језеро и Фоча обезбијеђено 5.000 садница шљиве

Украјина редовно напада Русију дроновима као одговор на масовне руске ударе од почетка велике офанзиве коју су почеле руске трупе у фебруару 2022. године.

У ноћи од суботе на недјељу Русија је лансирала 595 дронова и 48 ракета на Украјину.

Подијели:

Тагови:

Русија

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

НИС се обратио директно америчком Министарству финансија: Траже једно

Србија

НИС се обратио директно америчком Министарству финансија: Траже једно

1 ч

0
Стевандић објавио документ: Ко је предложио Саву Минића?

Република Српска

Стевандић објавио документ: Ко је предложио Саву Минића?

1 ч

0
Подигнута оптужница против Беге Гутића: Терети се за више кривичних дијела

Хроника

Подигнута оптужница против Беге Гутића: Терети се за више кривичних дијела

1 ч

0
Минић: Херојски чин мајора Тепића обавезује да се чува слобода

Република Српска

Минић: Херојски чин мајора Тепића обавезује да се чува слобода

1 ч

0

Више из рубрике

Авион слетио са писте: Трагедија спријечена у посљедњем тренутку

Свијет

Авион слетио са писте: Трагедија спријечена у посљедњем тренутку

1 ч

0
Европи стигла пријетња: Спомиње се и оружје за масовно уништење

Свијет

Европи стигла пријетња: Спомиње се и оружје за масовно уништење

1 ч

0
Медвјед убио пензионера у школском дворишту

Свијет

Медвјед убио пензионера у школском дворишту

1 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ о америчким ''томахавцима'': Нема магичног лијека за Кијев

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

57

Осуђено 11 чланова породице на смрт

13

45

Биће и бесплатних садржаја: Мега луна парк почиње с радом у Бањалуци

13

38

Алкараз кроз драму до финала Токија

13

35

Бојић: Сви јунаци ником поникоше

13

24

Шулић: Нисмо спремни да се коцкамо са Српском

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner