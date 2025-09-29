Logo

Европи стигла пријетња: Спомиње се и оружје за масовно уништење

АТВ

29.09.2025

Бивши руски предсједник Дмитриј Медведев изјавио је данас да Европа не може себи да приушти рат против Русије.

У истој изјави, Медведев, који је сада замјеник предсједника руског Савјета за националну безбједност, је додао да ако европски лидери направе грешку и изазову рат с Русијом, то би могло да ескалира у сукоб са оружјем за масовно уништење.

Русији, рекао је Медведев на Телеграму, не треба такав рат, укључујући и рат са "хладном старом Европом".

"Они једноставно не могу себи да приуште рат с Русијом", рекао је Медведев о европским силама, додајући да "могућност фаталне несреће увијек постоји".

"И такав сукоб има апсолутно реалан ризик да ескалира у рат у којем се користи оружје за масовно уништење", написао је Медведев.

"Европске земље су рањиве и неуједињене. Могу да слиједе само сопствене интересе, покушавајући да преживе у данашњем економском хаосу", додао је Медведев, закључујући на крају:

"Европљани су, углавном, инертни и безвољни, не желе да се боре ни за какве заједничке идеале, па чак ни за сопствену земљу".

У изјави је споменуо и да је Русија у Европу долазила као "ослободилац, а не освајач".

Русија

Европа

Европска унија

