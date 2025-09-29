Logo

Орбан: Гарантована безбједност снабдјевања нафтом и гасом из Русије

29.09.2025

11:46

Орбан: Гарантована безбједност снабдјевања нафтом и гасом из Русије
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас да ће нафта и гас стабилно долазити из Русије и додао да би сваки други извор снабдјевања овим енергентима био несигурнији и скупљи.

Орбан је рекао да је безбједност снабдјевања нафтом и гасом из Русије гарантована и додао да "ниједан разуман човјек не би одустао од сигурног за нешто неизвјесно", преноси агенција МТИ.

Он је навео да је уговорена цијена енергената из Русије нижа него из других земаља.

- Постоје будале и постоје издајници. Како бисте назвали људе на фудбалском терену који навијају за противника умјесто за мађарски тим? - рекао је Орбан.

Šaka tuča

Хроника

Претукао малољетника испед познатог бањалучког клуба

Поводом свог телефонског разговора са предсједником САД Доналдом Трампом на ту тему, Орбан је рекао да га је амерички предсједник питао зашто Мађарска купује нафту и гас из Русије.

- Рекао сам му и он је рекао да разумије. Тачка. Нисмо потчињени један другом и није да Вашингтон издаје наређења, а ми их извршавамо. Постоје двије суверене државе са сувереним лидерима који се консултују када је то потребно - рекао је Орбан.

