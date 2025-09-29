Logo

Двоје мртвих и 17 несталих у удару тајфуна Буалои

29.09.2025

10:00

Двоје мртвих и 17 несталих у удару тајфуна Буалои
Фото: Танјуг/АП

Двије особе су погинуле, а 17 других је нестало након што је тајфун Буалои у понедјељак погодио Вијетнам. Куће су оштећене, а електричне мреже су прекинуте док је олуја доносила поплавне кише и огромне валове прије него што је изгубила дио снаге док се кретала према Лаосу.

Буалои се кретао дуж сјеверне централне обале земље прије него што је у понедјељак рано ујутро стигао до копна, узрокујући валове високе и до осам метара, према националној метеоролошкој агенцији.

ILU-SNIJEG-230925

БиХ

Не дозволите да вас сунце завара: Ускоро прве снијежне падавине у БиХ

Једна је особа погинула након што је заробљена у поплавној води у граду Хуеу, а друга је погинула у паду стабла у покрајини Тан Хоа, саопштила је владина агенција за управљање катастрофама, наводи "ТелеграфИндиа".

