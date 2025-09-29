Двоје мртвих и 17 несталих у удару тајфуна Буалои

29.09.2025
10:00
Коментари:0
Двије особе су погинуле, а 17 других је нестало након што је тајфун Буалои у понедјељак погодио Вијетнам. Куће су оштећене, а електричне мреже су прекинуте док је олуја доносила поплавне кише и огромне валове прије него што је изгубила дио снаге док се кретала према Лаосу.
Буалои се кретао дуж сјеверне централне обале земље прије него што је у понедјељак рано ујутро стигао до копна, узрокујући валове високе и до осам метара, према националној метеоролошкој агенцији.
Једна је особа погинула након што је заробљена у поплавној води у граду Хуеу, а друга је погинула у паду стабла у покрајини Тан Хоа, саопштила је владина агенција за управљање катастрофама, наводи "ТелеграфИндиа".
At least six people were killed Monday in Vietnam after a tornado ripped through the province of Ninh Binh, triggered by Typhoon Bualoi.— Andrew Powell (@AndrewPow3ll) September 29, 2025
It's being reported that Bualoi has killed nine people overall in Vietnam with 17 missing, though I'm hearing those numbers could be higher. pic.twitter.com/YUlhZGd4s2
