Трамп дао овлаштење за напад на Русију

Извор:

Б92

29.09.2025

07:59

Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп овластио је Украјину да покрене нападе дубоко унутар територије Русије, изјавио специјални изасланик америчког предсједника за Украјину Кит Келог у интервјуу за "Фокс њуз".

На директно питање да ли амерички предсједник вјерује да Украјина може да нападне Русију оружјем дугог домета, Келог је одговорио да је предсједник Трамп Украјини дао овлаштење за такве ударе.

"Мислим да је, након што сам прочитао шта је рекао предсједник Трамп и шта су рекли потпредсједник Венс и државни секретар Рубио, одговор потврдан. Искористите прилику да ударите са велике удаљености", рекао је Келог и подсјетио да Пентагон раније није давао Украјини дозволу за извођење таквих удара.

Како је објавио "Вол Стрит Журнал" предсједник САД рекао је и свом украјинском колеги Володимиру Зеленском да је спреман да укине забрану удара америчким оружјем на руску територију.

"Сви би требало да слиједе оно што каже предсједник Трамп. Према Уставу САД он је врховни командант америчке војске и њему се сви повинују. Када предсједник иде лијево и ти идеш лијево. Ако каже да идеш десно, идеш десно. То је предсједник. Посљедњи пут када смо то провјерили (на изборима) нико од нас није добио електорске гласове, али он јесте", рекао је Келог, преноси "б92".

Тагови:

Доналд Трамп

Русија

Украјина

Америка

