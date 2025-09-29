У стравичној несрећи повријеђено шесторо, међу њима 4 малољетника

Извор:
Курир
29.09.2025
07:51
У тешкој саобраћајној несрећи код Младеновца повријеђено је шест особа, од тога четири малољетника.
До несреће је дошло синоћ око 20 часова а како се сазнаје, у несрећи су учествовала два аутомобила - поло и форд фокус.
До несреће је дошло када је поло ударио у форд фокус који је стајао са стране. Два возача и четири малољетника су након несреће збринути у Ургентном центру.
