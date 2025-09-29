Logo

У стравичној несрећи повријеђено шесторо, међу њима 4 малољетника

Курир

29.09.2025

07:51

Полиција Србије
Фото: Танјуг/АП

У тешкој саобраћајној несрећи код Младеновца повријеђено је шест особа, од тога четири малољетника.

До несреће је дошло синоћ око 20 часова а како се сазнаје, у несрећи су учествовала два аутомобила - поло и форд фокус.

Економија

Цијене пред зиму у порасту: Велика потражња за огревом, испоруке се чекају данима

До несреће је дошло када је поло ударио у форд фокус који је стајао са стране. Два возача и четири малољетника су након несреће збринути у Ургентном центру.

(Курир.рс)

Саобраћајна несрећа

малољетници

