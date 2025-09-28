Ватрогасци пронашли тијело жене у стану који је изгорио: Цигарета изазвала пожар?

Извор:
Телеграф
28.09.2025
18:45
Тијело жене (66) пронађено је након пожара у стану у Крушевцу!
Ватрогасци су затекли језиву сцену у стану након интервенције, а како Телеграф незванично сазнаје, пожар је највероватније изазвала цигарета.
Тијело је послато на обдукцију како би се утврдио тачан узрок смрти.
