Ватрогасци пронашли тијело жене у стану који је изгорио: Цигарета изазвала пожар?

Извор:

Телеграф

28.09.2025

18:45

Ватрогасци пронашли тијело жене у стану који је изгорио: Цигарета изазвала пожар?
Фото: Pixabay

Тијело жене (66) пронађено је након пожара у стану у Крушевцу!

Ватрогасци су затекли језиву сцену у стану након интервенције, а како Телеграф незванично сазнаје, пожар је највероватније изазвала цигарета.

Александар Вучић на окупљањима грађана

Србија

Александар Вучић: Имамо среће да нико није погинуо

Тијело је послато на обдукцију како би се утврдио тачан узрок смрти.

