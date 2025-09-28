Logo

Александар Вучић: Имамо среће да нико није погинуо

Извор:

СРНА

28.09.2025

18:40

Коментари:

0
Александар Вучић на окупљањима грађана
Фото: Танјуг

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је данас да нема никакве сумње да је народ жртва догађања у Србији претходних готово годину дана током којих су одржаване блокаде и протести, али је изразио увјерење да је Србија превазишла најтеже вријеме.

Вучић је у Обреновцу, током шетње са грађанима који се противе блокадама, рекао да да су жртва били сви људи који су трпјели блокаде и малтретирање.

TUZBA TUZBE SUD SUDNICA PRESUDA

Свијет

Бивши министар осуђен на смртну казну због мита

"Добро је да смо то све извели у миру, да није било жртава, невјероватно је да нисмо имали погинулих. Кад кажем невјероватно, имајте у виду да је 27 људи погинуло само на оним 'жутим прслуцима' у Француској, који су били много рјеђи него што су били код нас скупови", истакао је Вучић.

Вучић је нагласио да је сада вријеме да се Србија на сваки начин окрене будућности, пренио је Тањуг.

Грађани који се противе блокадама почели су да се окупљају у Обреновцу око 16.00 часова, с циљем да, како су навели, поруче да блокаде ометају свакодневно функционисање.

nis gazprom

Србија

Вучић о одлагању санкција НИС-у: За седам дана имаћемо исто питање без одговора

Организатор скупова против блокада широм Србије је Центар за друштвену стабилност, који је за данас најавио скупове у више од 200 мјеста.

Подијели:

Тагови:

Александар Вучић

Протести

Blokade

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Црногорска министарка тешко повријеђена у саобраћајној несрећи

Хроника

Црногорска министарка тешко повријеђена у саобраћајној несрећи

56 мин

0
Огласила се ЦБ БиХ: Повлачење старих новчаница има корисну ''нуспојаву''

Економија

Огласила се ЦБ БиХ: Повлачење старих новчаница има корисну ''нуспојаву''

59 мин

0
Лоше вијести за Новака Ђоковића: Тешка недјеља се наставља

Тенис

Лоше вијести за Новака Ђоковића: Тешка недјеља се наставља

1 ч

0
Генерал Небојша Павковић

Србија

Авион с генералом Небојшом Павковићем слетио у Београд

1 ч

0

Више из рубрике

Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Србија

Вучић о одлагању санкција НИС-у: За седам дана имаћемо исто питање без одговора

54 мин

0
Генерал Небојша Павковић

Србија

Авион с генералом Небојшом Павковићем слетио у Београд

1 ч

0
Патријарх Порфирије добровољно давање крви

Србија

Патријарх Порфирије у акцији добровољног давања крви

4 ч

0
Министарство иностраних послова Србије

Србија

МИП Србије: Потези Сарајева скрећу пажњу са стварних изазова са којима се суочава БиХ

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

01

Тежи удес у Српској: Возило избјегавало пса, у једном ауту била трудница

18

57

Централне вијести, 28.09.2025.

18

49

Лопов упао у кућу, пред очима мајке дјечаку (5) ашовом одрубио главу

18

45

Ватрогасци пронашли тијело жене у стану који је изгорио: Цигарета изазвала пожар?

18

45

Аутом се закуцао у стуб у бх. граду, возило готово преполовљено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner