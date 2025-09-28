Александар Вучић: Имамо среће да нико није погинуо

Извор:
28.09.2025
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је данас да нема никакве сумње да је народ жртва догађања у Србији претходних готово годину дана током којих су одржаване блокаде и протести, али је изразио увјерење да је Србија превазишла најтеже вријеме.
Вучић је у Обреновцу, током шетње са грађанима који се противе блокадама, рекао да да су жртва били сви људи који су трпјели блокаде и малтретирање.
"Добро је да смо то све извели у миру, да није било жртава, невјероватно је да нисмо имали погинулих. Кад кажем невјероватно, имајте у виду да је 27 људи погинуло само на оним 'жутим прслуцима' у Француској, који су били много рјеђи него што су били код нас скупови", истакао је Вучић.
Вучић је нагласио да је сада вријеме да се Србија на сваки начин окрене будућности, пренио је Тањуг.
Грађани који се противе блокадама почели су да се окупљају у Обреновцу око 16.00 часова, с циљем да, како су навели, поруче да блокаде ометају свакодневно функционисање.
Организатор скупова против блокада широм Србије је Центар за друштвену стабилност, који је за данас најавио скупове у више од 200 мјеста.
Тренутно на програму