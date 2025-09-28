Вучић о одлагању санкција НИС-у: За седам дана имаћемо исто питање без одговора

Извор:
Танјуг
28.09.2025
18:11
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је данас да су Американци жељели да нам укажу поштовање тиме што су одложили увођење санкција НИС-у за још осам дана и истакао да ћемо за седам дана имати суштински исто питање без одговора.
- Хвала им, жељели су да нам укажу поштовање, да нам кажу да нас слушају, да разумију позицију Србије. Хвала им на томе, али да ли смо тиме нешто суштински добили, па за седам дана имаћемо исто питање, а ја и даље нећу имати одговор - рекао је Вучић у Обреновцу, током шетње грађана против блокада.
Хроника
Црногорска министарка тешко повређена у саобраћајној несрећи
Он је додао да ће бити реакције са њихове стране, као и са стране НИС-а када су у питању нове понуде и према Американцима и према другима.
- Вјерујем да је то добро, а да ли ће бити довољно и да ли је то оно што Американци желе, видјећемо - навео је Вучић.
Сједињене Америчке Државе одложиле су почетак примена санкција против НИС-а за осам дана, односно до 9. октобра.
Економија
Огласила се ЦБ БиХ: Повлачење старих новчаница има корисну ''нуспојаву''
Према посљедњем одлагању, санкције НИС-у требало је да ступе на снагу 1. октобра, али је послије преговора које је водио Вучић америчка страна одлучила да помјери тај рок за још осам дана.
Србија
1 ч0
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
9 ч0
Најновије
Најчитаније
19
01
18
57
18
49
18
45
18
45
Тренутно на програму