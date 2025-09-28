Патријарх Порфирије у акцији добровољног давања крви

28.09.2025
14:19
Коментари:0
Његова светост патријарх српски Порфирије учествовао је данас у Парохијском дому Храма Светог Саве на Врачару у акцији добровољног давања крви коју организују Црвени крст Србије и Институт за трансфузију крви.
У овој човекољубивој акцији, патријарху српском придружио се велики број Београђана на пунктовима Црквеног крста и Института у храмовима Светог Марка на Ташмајдану, Светог Јована Владимира у насељу Медаковић, Светог Симеона Мироточивог на Новом Београду, Светог Александра Невског на Дорћолу и Свете Петке на Чукарици, саопштила је Српска православна црква.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Србија
2 ч0
Србија
6 ч0
Србија
17 ч0
Србија
21 ч0
Најновије
Најчитаније
15
19
15
13
15
11
15
11
15
08
Тренутно на програму