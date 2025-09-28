Извор:
Синоћ су Оружане снаге Русије извеле масовни напад употребом високопрецизног оружја дугог домета са ваздуха, мора и беспилотним летелицама.
Напади су били усмјерени на објекте украјинског војно-индустријског комплекса које користе Оружане снаге Украјине, као и на инфраструктуру војног аеродрома, преноси Министарство одбране Русије.
Према званичним наводима, сви планирани циљеви су успешно погођени, а задаци удара у потпуности остварени.
Руски војници извршили су напад на главну базу украјинске морнарице у области Очакова, јавио је РИА Новости координатор николајевског подземља Сергеј Лебедев.
"Николајевска област – три удара. Циљеви: Николајевски округ – војна складишта и полигони. Очаков је позната база украјинске морнарице", рекао је он.
Руска војска је такође погодила чворишта снабдијевања у Кировоградској области, позиције вишецијевних бацача ракета и складишта у пограничним подручјима Черниговске области, град Бахмач, гдје се налази важна жељезничка раскрсница са нафтном базом и војном јединицом, складишта снабдевања и комуникације украјинских оружаних снага у Њежинском и Прилукском округу, железничке чворове и складишне комплексе у Жмеринском и Гајсинском округу Виницке области, локална складишта горива и железничко чвориште у Конотопу, војну инфраструктуру на источној периферији Сумија, објекте ПВО, складишта и логистичке базе у Кијеву и тој области, системе противваздухопловне одбране у Дњепропетровској области и области Одеса.
Према подацима онлајн мапе Министарства дигиталне трансформације Украјине, у 6.45 на цијелој територији земље поново је проглашена ваздушна опасност, и то други пут за исти дан.
Скоро сви војници Оружаних снага Украјине, који су били опкољени у шуми код Сињељникова у харковском правцу, уништени су, пренијеле су РИА Новости позивајући се на руске безбједносне структуре.
У току борби блокиран је дио јединица 57. моторизоване пешадијске и 127. механизоване бригаде Оружаних снага Украјине укупне бројности до једне чете. По њима су извођени удари.
Средства ПВО током ноћи оборила су 41 украјински дрон изнад осам руских региона, саопштило је Министарство одбране.
"Током прошле ноћи, 28. септембра, дежурна средства ПВО уништила су 41 украјинску беспилотну летјелицу авионског типа", наводи се у саопштењу.
Руске снаге су обориле 12 дронова изнад Курске области, 10 изнад Брјанске, осам изнад Белгородске, четири изнад Тулске, три изнад Јарославске, два изнад Ростовске, као и по један изнад Новгородске и Самарске области.
Као одговор на нападе украјинских оружаних снага на цивилну инфраструктуру, руске снаге изводе ударе високопрецизним оружјем ваздушног, поморског и копненог базирања, као и дроновима, искључиво по војним објектима и предузећима украјинског војно-индустријског комплекса.
Карантинско острво, на којем се налази микро-рејон "Корабел" у Херсону, узето је под потпуну ватрену контролу, изјавио је РИА Новости гувернер Херсонске области Владимир Саљдо.
"Карантинско острво је у потпуности под нашим ватреним дометом – то је чињеница. Држимо га под контролом, али непријатељ наставља да користи острво као мостобран за појединачне борбене акције. Малe групе продиру тамо ноћу, скривају се у кућама и индустријским објектима, покрећу дронове", рекао је Салдо.
Према његовим ријечима, оператери дронова и артиљерија наносе ударе по непријатељу. Он је додао да је потпуно "очистити" острво у условима сталног отпора и ноћних кретања непријатеља за сада нереално, али да Оружане снаге Русије држе ситуацију под контролом и наносе украјинским оружаним снагама системски губитак.
