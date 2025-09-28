Logo

Песков: Зеленски покушава да покаже спонзорима да је "храбар борац"

Извор:

Спутник Србија

28.09.2025

12:47

Коментари:

Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

Свима је јасно каква ће бити реакција Руске Федерације у случају покушаја Кијева да нападне Кремљ, изјавио је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков новинарима.

„Наш врховни командант, предсједник, већ је говорио на ову тему. Боље је да о томе чак ни не причамо. И сви то разумију“, објаснио је Песков када су га питали како би Русија реаговала на такве нападе ако би били предузети.

Према његовим ријечима, ситуација у Специјалној војној операцији се за Украјину сваким даном неповратно погоршава.

„Украјинске власти су свесне да им се преговарачке позиције погоршавају, само блефирају“, оцијенио је Песков.

Украјинске власти не траже мирно рјешење сукоба, додао је он.

Зеленски покушава да покаже спонзорима да је „храбар борац“, али стање ствари на фронту говори супротно, закључио је Песков.

Horoskop

Занимљивости

Овај хороскопски знак када заволи, то је без задршке

Према његовим ријечима, потребно је присилити кијевски режим да крене путем мира, а не сукоба, а Европљане да напусте милитаристичке ставове.

Говорећи о ангажовању америчког предсједника Доналда Трампа у рјешавању украјинског сукоба, Песков је нагласио да шеф Бијеле куће и даље жели да посредује у рјешавању украјинског сукоба, још увек постоји политичка воља за то.

Он је нагласио да је рад на оживљавању билатералних односа између Русије и Сједињених Држава неопходан као додатни пут.

(Спутњик)

Володимир Зеленски

Дмитриј Песков

