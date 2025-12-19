Лидија Вукићевић коментарисала "Повратак Жикине династије": Поткачила Николу Коју

19.12.2025
Глумица Лидија Вукићевић реаговала је на коментаре у којима упоређују њену улогу и улогу Данијеле Димитровске у "Повратак Жикине династије".
Наиме, прије неколико мјесеци је Лидија Вукићевић тврдила да је због Николе Које изгубила улогу у римејку филма о “Жикиној династији” под називом “Повратак жикине династије” чија је премијера недавно одржана у Београду.
Многи су на мрежама сада почели да упоређују њу и Данијелу Димитровску, која тумачи лик Анђеле Каје, једне од главних јунакиња.
– Данијелина улога је толико банална и искарикирана, да је смијешно поредити је са Лидијином – гласи један од коментара.
Лидија Вукићевић је реаговала на ове коментаре које је окачила на Инстаграму и написала:
– Хвала вам драги људи, хвала вам много… никад и нико неће успјети да ми запрља душу и чисто срце.. па ни Никола Којо, ја му желим здравље и среће – написала је Лидија.
Продуценти су жељели да и у римејку овог филма публици поново прикажу лик Лилике, али све је покварио Никола Којо који се против тога изричито бунио. Ради се римејк филма “Жикина династија”.
– Ја сам ту играла Лилику. Широка публика ме памти по улози Лилике и Виолете Попадић из “Бољег живота”. И данас имам људе који ме зову Лилика. Прошлог љета сам добила сценарио за римејк и требало је ових дана да снимам. Међутим, стигло ми је обавјештење које је гласило: “Никола Којо је рекао да уколико Лидија Вукићевић буде играла Лилику филма неће бити” – испричала је Лидија на Информер ТВ.
Глумица каже да јој није била јасна Којина реакција јер са њим никада није имала проблем.
– Чему толики говор мржње? Никада са тим човјеком нисам имала никакав проблем. Је л проблем то што не мислим као он? Нисам васпитавана да водим рачуна и бригу о сопственим интересима. Склона сам да ствари подижен на виши ниво и да размишљам о општим интересима, а поготову о Србији земљи коју највише волим.
– Ово што су ми одузели улогу само су ми учинили улогу. Тешко је радити у таквом окружењу гдје вас мрзе, не воле и гледају попријеко. Драге колеге, хвала вам што сте ми одузели улогу – рекла је Лидија, преноси Телеграф.
