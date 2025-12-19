Logo
Large banner

Лидија Вукићевић коментарисала "Повратак Жикине династије": Поткачила Николу Коју

19.12.2025

09:57

Коментари:

0
Лидија Вукићевић коментарисала "Повратак Жикине династије": Поткачила Николу Коју
Фото: Истаграм

Глумица Лидија Вукићевић реаговала је на коментаре у којима упоређују њену улогу и улогу Данијеле Димитровске у "Повратак Жикине династије".

Наиме, прије неколико мјесеци је Лидија Вукићевић тврдила да је због Николе Које изгубила улогу у римејку филма о “Жикиној династији” под називом “Повратак жикине династије” чија је премијера недавно одржана у Београду.

Многи су на мрежама сада почели да упоређују њу и Данијелу Димитровску, која тумачи лик Анђеле Каје, једне од главних јунакиња.

– Данијелина улога је толико банална и искарикирана, да је смијешно поредити је са Лидијином – гласи један од коментара.

Жикина династија

Култура

Претужна сцена на премијери наставка ''Жикине династије''

Лидија Вукићевић је реаговала на ове коментаре које је окачила на Инстаграму и написала:

– Хвала вам драги људи, хвала вам много… никад и нико неће успјети да ми запрља душу и чисто срце.. па ни Никола Којо, ја му желим здравље и среће – написала је Лидија.

Изгубила улогу због колеге

Продуценти су жељели да и у римејку овог филма публици поново прикажу лик Лилике, али све је покварио Никола Којо који се против тога изричито бунио. Ради се римејк филма “Жикина династија”.

– Ја сам ту играла Лилику. Широка публика ме памти по улози Лилике и Виолете Попадић из “Бољег живота”. И данас имам људе који ме зову Лилика. Прошлог љета сам добила сценарио за римејк и требало је ових дана да снимам. Међутим, стигло ми је обавјештење које је гласило: “Никола Којо је рекао да уколико Лидија Вукићевић буде играла Лилику филма неће бити” – испричала је Лидија на Информер ТВ.

Жикина династија

Култура

Изашао први трејлер за филм "Повратак Жикине династије"

Глумица каже да јој није била јасна Којина реакција јер са њим никада није имала проблем.

– Чему толики говор мржње? Никада са тим човјеком нисам имала никакав проблем. Је л проблем то што не мислим као он? Нисам васпитавана да водим рачуна и бригу о сопственим интересима. Склона сам да ствари подижен на виши ниво и да размишљам о општим интересима, а поготову о Србији земљи коју највише волим.

– Ово што су ми одузели улогу само су ми учинили улогу. Тешко је радити у таквом окружењу гд‌је вас мрзе, не воле и гледају попријеко. Драге колеге, хвала вам што сте ми одузели улогу – рекла је Лидија, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Lidija Vukićević

Nikola Kojo

Žikina dinastija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бред добио правну битку против Анђелине: Џоли мора да преда суду приватне поруке

Сцена

Бред добио правну битку против Анђелине: Џоли мора да преда суду приватне поруке

1 ч

0
Александра Пријовић сину плаћа вртић чак 30.000 евра, а има и личног возача

Сцена

Александра Пријовић сину плаћа вртић чак 30.000 евра, а има и личног возача

2 ч

0
Нападнут Вујадин Савић

Сцена

Било је свакаквих гадости: Свједок препричао напад на Вујадина Савића

11 ч

0
Луис, пјевач

Сцена

Болна исповијест Бањалучанке - Луисове удовице

11 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

09

Стравична несрећа у БиХ: Погинуо возач камиона

11

08

Додик честитао Никољдан

10

59

Одрадио је фантастичан посао за свој народ: Амерички новинар високо оцијенио заслуге Путина

10

53

По поријеклу Словенка, а у души Српкиња: "Бирала сам оно најчистије у мени"

10

36

Почела годишња конференција Владимира Путина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner