Александра Пријовић сину плаћа вртић чак 30.000 евра, а има и личног возача

Извор:

Информер

19.12.2025

08:43

Коментари:

0
Александра Пријовић сину плаћа вртић чак 30.000 евра, а има и личног возача
Фото: YouTube/Screenshot

Пјевачица Александра Пријовић годишње плаћа чак 30.000 евра приватни вртић који похађа њен син Александар Живојиновић.

Према изворима блиским пјевачици, Александра није штедјела ни када је ријеч о образовању па за мјесечну школарину сина издваја чак 2.500 евра, а сваки дан по дјечака долази возач луксузног комбија који га доводи и враћа кући.

Александра Пријовић-03092025

Сцена

Александра Пријовић открила да и даље чува парфем који јој је купио Шабан Шаулић

''Александра хоће само најбоље за своју дјецу. Не занима је шта други мисле – битно јој је да мали Александар Пријовић већ сада добије савремено образовање и да расте у окружењу гдје може да развија таленте и језике'', каже извор близак пјевачици и додаје:

''Ријеч је о ултрамодерном вртићу са програмом више језика, високо образованим педагозима и брижним особљем. У плану су и креативне радионице, спортске активности, као и музички програм, како би малишан још од најранијих дана развијао различите таленте'', наводи извор, пише Информер.

