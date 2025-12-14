Пропао трансфер Александра Митровића

Извор:
Мондо.рс
14.12.2025
17:59
Коментари:0
Александар Митровић се не враћа у Саудијску Арабију него ће остати или у Катару или се вратити у Европу, о чему одлучује Душко Тошић.
Капитен репрезентације Србије Александар Митровић могао би да промјени средину овог љета, а само два дана након што је лансирана информација да се враћа у Саудијску Арабију - то је демантовано. Прецизније, чини се да је његов трансфер у Ал Ахли пропао.
На каналу "Сауди", у емисији "Наша лига је другачија", објашњено је да је трансфер Александра Митровића пропао због тога што поново има проблема са физичком спремом и да је то била непремостива препрека у договору.
Кошарка
Тим Дервента исписује историју “фиџитал” спорта
Митровић је један од најбољих играча у Саудијској Арабији од када је дошло до великог уплива новца, био је најбољи стријелац у Ал Хилалу, тако да није било изненађење што су покушали да га врате послије само неколико мјесеци у Катару, гдје чак и није играо превише.
За сада, Митровић је одиграо свега четири утакмице за Ал Рајан, што му је било довољно да постигне три гола и да забиљежи још двије асистенције, али питање је колико ће још играти у Катару.
Уз одлазак у Саудијску Арабију, спомињало се и да би Александар Митровић могао да се врати у Европу, тамо гдје се игра ипак најбољи фудбал. За сада нема информација о повратку у Енглеску, него одласку у Турску.
Наводно, трансфер би могао да му "заврши" Душко Тошић који блиско сарађује са Бешикташем и који тражи нападача његовог профила већ у јануару. Знамо да је Тошић већ учествовао у неколико трансфера играча који су одлазили у Истанбул, између осталог и Пјанића из Барселоне, па ћемо видјети и да ли ће са Митровићем имати среће.
Најновије
Најчитаније
20
44
20
43
20
42
20
24
20
20
Тренутно на програму