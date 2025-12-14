Logo
ФИФА објавила важну вијест

Танјуг

14.12.2025

ФИФА објавила важну вијест

Свјетска фудбалска федерација (ФИФА) саопштила је да ће се додјељивање награда најбољима у 2025. години одржати у главном граду Катара, Дохи, 16. децембра од 18 часова по српском времену.

"Као и увијек, навијачи су одиграли кључну улогу у избору побједника, дајући преко 16 милиона гласова и учествујући у одређивању судбине награда, укључујући најбољу фудбалерку, најбољег фудбалера, најбољег женског тренера, најбољег мушког тренера, најбољег женског голмана и најбољег мушког голмана. Сви добитници награда су одређени системом гласања са једнаким уделом између навијача, тренутних капитена и тренера свих женских и мушких националних репрезентација и представника медија", стоји у данашњој објави ФИФА.

Ово је десета година откад је ФИФА увела ове награде.

Уз горе наведене награде биће изабрани и идеални тимови у мушкој и женској конкуренцији, биће изабрани најљепши голови у обе конкуренције и додијелиће се награда за фер-плеј и награда навијача.

