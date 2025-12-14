Logo
Краљица латекса се поново утегла и показала савршено тијело

Б92

14.12.2025

16:25

0
Краљица латекса се поново утегла и показала савршено тијело

Чини се да је њена колекција летекс хаљина добила још једног члана, јер је сада показала свијету комад који до сада нисмо видјели...

Позната по својим атрактивним издањима, ријалити звијезда Кајли Џенер још једном је привукла погледе јавности. Фотографи су је недавно усликали у вечерњем изласку, а за ту прилику је одлучила да понесе - гле чуда, још једну латекс хаљину.

Како се види, ријеч је о моделу који љуби сваку женску облину и истиче витку фигуру. Тоалету красе и отворена леђа и управо овај детаљ даје дозу софистицираности њеном луку.

Стајлинг је употпунила шминком у нуде тоновима из своје бјути колекције "Кyлие Косметикс", а дуге црне праменове је пустила слободно да падају низ леђа.

Додала је и провидне штикле које су издужиле њену фигуру.

(б92)

Kajli Džener

haljina

