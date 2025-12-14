Краљица латекса се поново утегла и показала савршено тијело

Извор:
Б92
14.12.2025
16:25
Коментари:0
Чини се да је њена колекција летекс хаљина добила још једног члана, јер је сада показала свијету комад који до сада нисмо видјели...
Позната по својим атрактивним издањима, ријалити звијезда Кајли Џенер још једном је привукла погледе јавности. Фотографи су је недавно усликали у вечерњем изласку, а за ту прилику је одлучила да понесе - гле чуда, још једну латекс хаљину.
Како се види, ријеч је о моделу који љуби сваку женску облину и истиче витку фигуру. Тоалету красе и отворена леђа и управо овај детаљ даје дозу софистицираности њеном луку.
KYLIE JENNER pic.twitter.com/t25j77E6f4— acervo kylie jenner (@acervokyjenner) December 14, 2025
Стајлинг је употпунила шминком у нуде тоновима из своје бјути колекције "Кyлие Косметикс", а дуге црне праменове је пустила слободно да падају низ леђа.
Kylie Jenner parties in red latex dress after quashing Timothée Chalamet breakup rumours https://t.co/k2Ja3gFvYz— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 14, 2025
Додала је и провидне штикле које су издужиле њену фигуру.
(б92)
Тенис
4 ч0
Сцена
4 ч0
Економија
4 ч0
Свијет
4 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
7 ч0
Најновије
Најчитаније
20
44
20
43
20
42
20
24
20
20
Тренутно на програму