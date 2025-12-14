Хаос на концерту Лејди Гаге: Плесач пао са бине усред наступа

Извор:
Информер
14.12.2025
15:44
Коментари:0
Током концерта пјевачице Лејди Гаге у Сиднеју један од њених плесача пао је са бине пред хиљадама фанова. Популарна пјевачица Лејди Гага је концерт прекинула у секунди чим је схватила да се њен плесач оклизнуо са бине због јаке кише која је падала.
Станите, станите! Управо смо имали незгоду на бини! - викала је пјевачица у микрофон, видно забринута.
Иако је сцена била драматична, пауза је трајала свега пет минута. Публика је све вријеме бодрила Гагу, док су остали плесачи остали мирно на сцени чекајући знак да је безбједно да се настави наступ.
Турнеја "The Mayhem Bal" организована је поводом промоције њеног осмог студијског албума "Мајхем", објављеног у марту ове године.
Lady Gaga had to interrupt the last show in Sydney because her dancer Michael slipped and fell off the stage due to the rain. She is currently taking a short break to allow her dance crew to find shoes with better grip. The show should resume soon. pic.twitter.com/HWpUlYDMDf— LⱯDY GⱯGⱯ NOW🪞 (@ladygaganownet) December 13, 2025
Албум представља велики повратак Лејди Гаге на свјетске арене након неколико година паузе.
Турнеја је започела 16. јула 2025. у Лас Вегасу, а обухвата Северну Америку, Европу, Аустралију и Азију, са планираних 87 концерата широм свијета.
До сада је забиљежена посећ
ност од више од 746.000 људи и приход од готово 169 милиона долара за 51 концерт.
Упркос инциденту, концерт у Сиднеју настављен је уз громогласну подршку публике, а Лејди Гага је још једном показала професионализам и бригу за своју екипу, потврдивши зашто важи за једну од највећих поп звијезда данашњице.
