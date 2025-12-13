Боби Живојиновићу пропао бизнис: "Све што смо уложили нестало преко ноћи"

13.12.2025
Боби Живојиновић отворено је говорио о проблемима које је доживио на почетку приватног бизниса, укључујући и куповину "Гранда".
Супруг Лепе Брене открио је да му је првобитни план пропао када је студио током ноћи захватио пожар, уништивши све што су уложили.
Боби Живојиновић је након тениске каријере кренуо у приватне бизнисе, а потом одлучио да купи "Гранд". Сјећа се како је са Сашом Поповићем желио створити империју и не крије захвалност за све што је Поповић учинио.
Таман када је бизнис почео да цвјета, једне ноћи све је нестало. Студио је захватио пожар и све је изгорјело до темеља.
- Основао сам 'Гранд' продукцију за двије седмице, али сам тада већ имао базу са новцем који сам зарадио. Након пар мјесеци изгорио нам је студио, све што смо уложили преко ноћи је нестало. И онда је дошао код мене Саша Поповић и питао ме шта сад да радимо, а ја сам му рекао направићемо још бољи и већи, што се и догодило. Морам да одам признање Саши, он је направио медијски сјајну ствар – рекао је Живојиновић у емисији "Шта сам теби и ко сам себи".
Боби се том приликом осврнуо и на брак са Бреном.
- Жена је глава куће и то Брена зна. Уживамо, волимо се, поштујемо се. Од како се десило ово са короном ми буквално проводимо 24 часа заједно. Наш однос је постао још јачи. У браку мора да постоји поштовање и компромис – објаснио је.
Пјевачица Лепа Брена присјетила се и анегдоте са почетка њихове везе, када се први излазак у Нови Сад завршио неспретно.
- Видим њега, висок, јак, згодан... Мени је тада био најљепши мушкарац на планети. Помислила сам да му се бацим у наручје, да ме врти и полако спусти, па да се пољубимо. Али, бацим се на њега и обоје паднемо доле. Кажем му да сам замишљала да ће да ме подигне и врти, а он ми каже: "Ау, колико си тешка" – испричала је Брена кроз смијех, демонстрирајући пад који се десио са Бобом.
