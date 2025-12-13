Logo
Large banner

Боби Живојиновићу пропао бизнис: "Све што смо уложили нестало преко ноћи"

13.12.2025

20:58

Коментари:

0
Боби Живојиновићу пропао бизнис: "Све што смо уложили нестало преко ноћи"

Боби Живојиновић отворено је говорио о проблемима које је доживио на почетку приватног бизниса, укључујући и куповину "Гранда".

Супруг Лепе Брене открио је да му је првобитни план пропао када је студио током ноћи захватио пожар, уништивши све што су уложили.

Боби Живојиновић је након тениске каријере кренуо у приватне бизнисе, а потом одлучио да купи "Гранд". Сјећа се како је са Сашом Поповићем желио створити империју и не крије захвалност за све што је Поповић учинио.

Таман када је бизнис почео да цвјета, једне ноћи све је нестало. Студио је захватио пожар и све је изгорјело до темеља.

Лепа Брена

Сцена

Брена о односу са супругом: Чим ме зове Фахрета, знам докле смо стигли

- Основао сам 'Гранд' продукцију за двије седмице, али сам тада већ имао базу са новцем који сам зарадио. Након пар мјесеци изгорио нам је студио, све што смо уложили преко ноћи је нестало. И онда је дошао код мене Саша Поповић и питао ме шта сад да радимо, а ја сам му рекао направићемо још бољи и већи, што се и догодило. Морам да одам признање Саши, он је направио медијски сјајну ствар – рекао је Живојиновић у емисији "Шта сам теби и ко сам себи".

Боби се том приликом осврнуо и на брак са Бреном.

lepa brena

Сцена

Лепа Брена у сузама због синовог потеза?

- Жена је глава куће и то Брена зна. Уживамо, волимо се, поштујемо се. Од како се десило ово са короном ми буквално проводимо 24 часа заједно. Наш однос је постао још јачи. У браку мора да постоји поштовање и компромис – објаснио је.

Пјевачица Лепа Брена присјетила се и анегдоте са почетка њихове везе, када се први излазак у Нови Сад завршио неспретно.

- Видим њега, висок, јак, згодан... Мени је тада био најљепши мушкарац на планети. Помислила сам да му се бацим у наручје, да ме врти и полако спусти, па да се пољубимо. Али, бацим се на њега и обоје паднемо доле. Кажем му да сам замишљала да ће да ме подигне и врти, а он ми каже: "Ау, колико си тешка" – испричала је Брена кроз смијех, демонстрирајући пад који се десио са Бобом.

Подијели:

Тагови:

Lepa Brena

Boba Živojinović

scena

бизнис

Saša Popović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лепа Брена прије концерта сјела за волан: ''Опет ја и мој голф кец''

Сцена

Лепа Брена прије концерта сјела за волан: ''Опет ја и мој голф кец''

1 мј

0
Аца Лукас оплео жестоко: Ударио и на Цецу и Лепу Брену

Сцена

Аца Лукас оплео жестоко: Ударио и на Цецу и Лепу Брену

1 мј

0
Брена без трунке шминке прославила 65. рођендан

Сцена

Брена без трунке шминке прославила 65. рођендан

1 мј

0
Ибрахимовић припалио роштиљ: Избором пјесме је одушевио читав Балкан

Фудбал

Ибрахимовић припалио роштиљ: Избором пјесме је одушевио читав Балкан

2 мј

0

Више из рубрике

Туча у Елити

Сцена

Велика туча у Елити: Побили се Анели и Лука

3 ч

0
Преминуо Бора Мерцедес

Сцена

Преминуо Бора Мерцедес

3 ч

0
Бурне реакције на нову пјесму Џеја "Жив сам, нажалост"

Сцена

Бурне реакције на нову пјесму Џеја "Жив сам, нажалост"

5 ч

0
Кејт Винслет открила Еминемов бизаран захтјев: "Тражио да му обријем интимну регију"

Сцена

Кејт Винслет открила Еминемов бизаран захтјев: "Тражио да му обријем интимну регију"

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

55

Билд: Трамп врши притисак на Зеленског у вези са територијалним уступцима

21

47

Побуна у Далмацији због доктора из Ирана: "Неће да прича хрватски, сестре морају преводити, а користи и ChatGPT"

21

44

Повратак Твитера: Нова друштвена мрежа са старим именом

21

41

Пљуште оптужбе због популарне игрице: Конами на удару због "скриптинга"

21

16

ФБиХ им није дала ни марку, начелник: "Ето колико им вриједимо"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner