Лепа Брена прије концерта сјела за волан: ''Опет ја и мој голф кец''

Извор:

Гранд

05.11.2025

19:23

Коментари:

0
Фото: Инстаграм

Опет ја и мој голф кец. Толико година је прошло, а као да и даље чујем онај звук мотора из Сарајева, навела је пјевачица Лепа Брена на Инстаграму прије вечерашњег концерта у Зеници.

Како је написала музичка звијезда, у њему је ишла на прве пробе, прве наступе и прве снове.

– Није било луксуза, али је било срца и песме која је носила све. Данас, кад сједнем у њега, врати ме у вријеме кад се радило из љубави, кад је сцена била већа од сваког пута, а публика породица. Идем на тонску пробу, као некад, само са више успомена у ретровизору. Исти осмијех, исти жар, само мало више живота у пјесми. Мој вокмен је и даље под јастуком – стоји у објави Лепе Брене уз видео који можете погледати испод.

аца лукас

Сцена

Аца Лукас жестоко о Неди Украден: Она је медицински феномен

Склапање фолксваген голфа у Творници аутомобила Сарајево (ТАС) почело је 1976. године.

У почетку се голф склапао од дијелова које је фолксваген допремао у ТАС, а како је вријеме пролазило и производња расла у производњу "југословенског" голфа укључиле су се и компаније из бивше Југославије, преноси Гранд.

Сви дијелови за голфа који су произведени у Југославији испуњавали су најстрожије стандарде квалитета па се голф из Вогошће по квалитету није разликовао од Њемачког.

