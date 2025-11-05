Лепа Брена прије концерта сјела за волан: ''Опет ја и мој голф кец''

Извор:
Опет ја и мој голф кец. Толико година је прошло, а као да и даље чујем онај звук мотора из Сарајева, навела је пјевачица Лепа Брена на Инстаграму прије вечерашњег концерта у Зеници.
Како је написала музичка звијезда, у њему је ишла на прве пробе, прве наступе и прве снове.
– Није било луксуза, али је било срца и песме која је носила све. Данас, кад сједнем у њега, врати ме у вријеме кад се радило из љубави, кад је сцена била већа од сваког пута, а публика породица. Идем на тонску пробу, као некад, само са више успомена у ретровизору. Исти осмијех, исти жар, само мало више живота у пјесми. Мој вокмен је и даље под јастуком – стоји у објави Лепе Брене уз видео који можете погледати испод.
Склапање фолксваген голфа у Творници аутомобила Сарајево (ТАС) почело је 1976. године.
У почетку се голф склапао од дијелова које је фолксваген допремао у ТАС, а како је вријеме пролазило и производња расла у производњу "југословенског" голфа укључиле су се и компаније из бивше Југославије, преноси Гранд.
Сви дијелови за голфа који су произведени у Југославији испуњавали су најстрожије стандарде квалитета па се голф из Вогошће по квалитету није разликовао од Њемачког.
