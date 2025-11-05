Карлеуша од главе до пете прекривена новчаницама

05.11.2025
17:33
Коментари:0
Пјевачица Јелена Карлеуша појавила се данас, 5. новембра, на снимању нове емисије "Пинкове звезде".
За ову прилику одабрала је упечатљив стајлинг - од главе до пете прекривена је новчаницама.
Комплет је у потпуности украшен америчким доларима, због чега се Карлеуша нашалила да је "жива лова".
Колико пара имате данас на себи? - питао је новинар пјевачицу, а она је одмјерила одокативно по себи и рекла:
- Није толико пуно - изјавила је Јелена Карлеуша за "Srbija showbizz", преноси Телеграф.
Аутфит је употпунила скупоцјеним накитом, упарила је минђуше и огрлицу, "намуњила" деколте, а лице је затегла тракицама и тако створила утисак да су јој очи искошене.
