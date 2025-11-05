Logo

Карлеуша од главе до пете прекривена новчаницама

05.11.2025

17:33

Карлеуша од главе до пете прекривена новчаницама
Фото: Youtube

Пјевачица Јелена Карлеуша појавила се данас, 5. новембра, на снимању нове емисије "Пинкове звезде".

За ову прилику одабрала је упечатљив стајлинг - од главе до пете прекривена је новчаницама.

Комплет је у потпуности украшен америчким доларима, због чега се Карлеуша нашалила да је "жива лова".

Колико пара имате данас на себи? - питао је новинар пјевачицу, а она је одмјерила одокативно по себи и рекла:

- Није толико пуно - изјавила је Јелена Карлеуша за "Srbija showbizz", преноси Телеграф.

Сцена

Десингерица: Ја сам директор, Зорици не могу да ћутим

Аутфит је употпунила скупоцјеним накитом, упарила је минђуше и огрлицу, "намуњила" деколте, а лице је затегла тракицама и тако створила утисак да су јој очи искошене.

