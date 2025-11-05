Јамал ће имати маћеху старију од њега само 5 година, отац Мунир објавио вјеридбу

Извор:
Отац најталентованијег младог фудбалера Ламина Јамала - Мунир Насрауи поново је у средишту јавности. Овог пута он је вјерио 16 година млађу дјевојку, односно Кристину која има 23 године. Отац играча Барселоне је на друштвеним мрежама обавијестио јавност о дешавањима из приватног живота.
Насрауи је на свим инстаграм налогу подијелио фотографију са дјевојком, а у опису је једноставно ставио црно срце и вјернички прстен. На тај начин наставио је активности на друштвеним мрежама, пошто се у посљедње вријеме интензивно хвали плодовима које убира на конто популарног сина, односно најпопуларнијег младог играча на свијету.
Пар је љубавни однос потврдио прије неколико мјесеци, а сама објава да су се вјерили донијела је много различитих реакција. Није познато што је звијезда Барселоне имала да поручи оцу, али су се у коментарима нашли они који су честитали, подржавали, али и они који су осуђивали везу са женом која је свега пет година старија од његовог сина.
Насрауи је недавно јавно говорио да се не стиди помоћи коју добија од сина који је тек напунио 18 година, па је тако и изјавио: "Многи говоре глупости. На примјер, зашто не радим, зашто живим од синовљеве помоћи... Па да, добри људи. Хвала ти, сине мој, увијек ћу бити захвалан. Живјећу од тебе. Мој син не мора да ме води у старачки дом - још могу да радим. Скупљам картонске кутије по Барселони и продајем их за осам центи по килограму", рекао је Насрауи.
