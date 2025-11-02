Logo

Јамал погодио послије два мjесеца у ЛаЛиги – Барса рутински

02.11.2025

21:39

Коментари:

0
Јамал погодио послије два мjесеца у ЛаЛиги – Барса рутински
Фото: Tanjug/AP/Khalil Hamra

Фудбалери Барселоне савладали су Елче резултатом 3:1, у мечу 11. кола шпанске ЛаЛиге.

Тим Хансија Флика није себи смео да дозволи још један кикс и од почетка утакмице имао је контролу.

Првим голом послије више од два мјесеца у првенству, Ламин Јамал је већ у деветом минуту донио предност Блауграни, да би само два минута касније Феран Торес дуплирао предност.

Рафа Мир је у 42. минуту, непосредно пред паузу, вратио наду гостима из Елчеа, али се ове вечери више од овога није могло.

Маркус Рашфорд је у 61. минуту, поготком од пречке, опет вратио два гола предности домаћима, чија се побједа није доводила у питање.

Вриједи, ипак, споменути стативу коју је Рафа Мир погодио десетак минута касније, али промјене резултата није било.

Барса је друга на табели са 25 бодова, пет мање од лидера Реала, док је Елче девети са 14 поена.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Ламин Јамал

Barselona

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Аутобус Спартака нападнут, огласио се Станковић

Фудбал

Аутобус Спартака нападнут, огласио се Станковић

1 ч

0
Скандал у БиХ: Погледајте како судија бјежи пред бијесним навијачима

Фудбал

Скандал у БиХ: Погледајте како судија бјежи пред бијесним навијачима

6 ч

0
Срђан Благојевић добио отказ у Партизану

Фудбал

Срђан Благојевић добио отказ у Партизану

7 ч

0
Хтио да врати лопту противничком голману, она ушла у мрежу

Фудбал

Хтио да врати лопту противничком голману, она ушла у мрежу

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

59

Борац у финишу славио против Слоге

21

51

У другом кругу избора у Сјеверној Македонији води ВМРО - ДПMНЕ

21

39

Јамал погодио послије два мjесеца у ЛаЛиги – Барса рутински

21

34

Централне вијести 02.11.2025.

21

28

Аутобус Спартака нападнут, огласио се Станковић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner