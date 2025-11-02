Јамал погодио послије два мjесеца у ЛаЛиги – Барса рутински

02.11.2025
Фудбалери Барселоне савладали су Елче резултатом 3:1, у мечу 11. кола шпанске ЛаЛиге.
Тим Хансија Флика није себи смео да дозволи још један кикс и од почетка утакмице имао је контролу.
Првим голом послије више од два мјесеца у првенству, Ламин Јамал је већ у деветом минуту донио предност Блауграни, да би само два минута касније Феран Торес дуплирао предност.
Рафа Мир је у 42. минуту, непосредно пред паузу, вратио наду гостима из Елчеа, али се ове вечери више од овога није могло.
Маркус Рашфорд је у 61. минуту, поготком од пречке, опет вратио два гола предности домаћима, чија се побједа није доводила у питање.
Вриједи, ипак, споменути стативу коју је Рафа Мир погодио десетак минута касније, али промјене резултата није било.
Барса је друга на табели са 25 бодова, пет мање од лидера Реала, док је Елче девети са 14 поена.
