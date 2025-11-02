Logo

Аутобус Спартака нападнут, огласио се Станковић

02.11.2025

21:28

Коментари:

0
Аутобус Спартака нападнут, огласио се Станковић

Аутобус са фудбалерима Спартака из Москве нападнут је прије недјељног дербија 14. кола Премијер лиге Русије са Краснодаром.

Актуелни шампиони Русије угостили су екипу Дејана Станковића, а дуелу је претходио инцидент о којем је причао и српски тренер.

"Не видим никакав проблем. Можда је каменчић или нешто друго ударило у стакло, и стварно се разбило. Кад су тако велике утакмице, такве емоције, свашта се може догодити. Имао сам сличних инцидената у каријери, тако да не видим проблем,“ рекао је Станковић у емисији Меч ТВ.

Спартакова служба за односе са јавношћу претходно је известила да је непознати предмет разбио прозор аутобуса екипе на путу до стадиона.

Нико од играча није повријеђен, а клуб је о инциденту обавијестио делегата утакмице.

Dejan Stanković

Spartak Moskva

