Аутобус Спартака нападнут, огласио се Станковић

02.11.2025
21:28
Коментари:0
Аутобус са фудбалерима Спартака из Москве нападнут је прије недјељног дербија 14. кола Премијер лиге Русије са Краснодаром.
Актуелни шампиони Русије угостили су екипу Дејана Станковића, а дуелу је претходио инцидент о којем је причао и српски тренер.
"Не видим никакав проблем. Можда је каменчић или нешто друго ударило у стакло, и стварно се разбило. Кад су тако велике утакмице, такве емоције, свашта се може догодити. Имао сам сличних инцидената у каријери, тако да не видим проблем,“ рекао је Станковић у емисији Меч ТВ.
Спартакова служба за односе са јавношћу претходно је известила да је непознати предмет разбио прозор аутобуса екипе на путу до стадиона.
Нико од играча није повријеђен, а клуб је о инциденту обавијестио делегата утакмице.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму