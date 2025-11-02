Срђан Благојевић добио отказ у Партизану

Извор:
Танјуг
02.11.2025
15:37
Коментари:0
Срђан Благојевић није више тренер фудбалера Партизана, саопштио је данас београдски клуб.
- На приједлог потпредсједника за спортска питања, Предрага Мијатовића, Управни одбор Фудбалског клуба Партизан донио је одлуку о смјени тренера првог тима, Срђана Благојевића. У наредне двије утакмице, до репрезентативне паузе, екипу ће предводити помоћни тренери Марко Јовановић и Ђорђије Ћетковић, а о даљим одлукама јавност ће бити обавјештена током репрезентативне паузе - наводи се у саопштењу Партизана.
- Фудбалски клуб Партизан се захваљује Благојевићу на досадашњем раду и жели му много успјеха у наставку каријере - додаје се у саопштењу клуба из Хумске.
Најновије
Најчитаније
18
12
18
07
17
48
17
47
17
41
Тренутно на програму