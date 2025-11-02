Logo

Срђан Благојевић добио отказ у Партизану

Извор:

Танјуг

02.11.2025

15:37

Срђан Благојевић добио отказ у Партизану
Фото: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Срђан Благојевић није више тренер фудбалера Партизана, саопштио је данас београдски клуб.

- На приједлог потпредсједника за спортска питања, Предрага Мијатовића, Управни одбор Фудбалског клуба Партизан донио је одлуку о смјени тренера првог тима, Срђана Благојевића. У наредне двије утакмице, до репрезентативне паузе, екипу ће предводити помоћни тренери Марко Јовановић и Ђорђије Ћетковић, а о даљим одлукама јавност ће бити обавјештена током репрезентативне паузе - наводи се у саопштењу Партизана.

- Фудбалски клуб Партизан се захваљује Благојевићу на досадашњем раду и жели му много успјеха у наставку каријере - додаје се у саопштењу клуба из Хумске.

