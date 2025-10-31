Нови тренер Јувентуса открио шта ће бити са Влаховићем

Извор:
Новоименовани тренер Јувентуса Лућано Спалети (66) поручио је да ће током наредног периода обавити разговор са српским фудбалером Душаном Влаховићем (25) око његове будућности у торинском клубу.
Будући да бивши шампион Италије током претходних мјесец ипо дана није уписао ниједну побједу, логичан слијед околности била је захвалница досадашњем кормилару Игору Тудору (47) и проналазак новог тренера који ће извући клуб из резултатске кризе.
Руководство "старе даме" одлучило се да повјерење укаже искусном италијанском стручњаку Лућану Спалетију, доскорашњем селектору "азура". Некадашњи везиста данас је и званично одржао прву конференцију за медије, а осим тога да ли планира јуриш на титулу у Серији А, главна тема био је и српски репрезентативац Душан Влаховић.
Одраније је познато да је судбина рођеног Београђанина у Јувентусу на клацкалици, те да је питање времена када ће напустити клуб. Некада главна узданица "бјанко-нера" се тек на неколико посљедњих утакмица нашла у стартној постави, а управо је на посљедњем сусрету са Удинезеом (3:1), постигла и погодак након седам мечева поста.
- Влаховићева анализа ми се чини коректна. Играчи се гледају по томе шта доприносе. Знамо да све зависи од њих, да њихов квалитет прави разлику. Нико нема магичан штапић, његова будућност ће бити одлућена на терену. Проћи ћемо заједно кроз ово искуство, у кристално јасној атмосфери гдје сви циљамо да радимо заједно. Да сам ја Јувентус, поступио бих исто. Свакако, разговараћемо са њим, видјећемо који су његови планови и одговори. Ако игра као на прошлој утакмици све ће бити у реду, био је веома добар - поручио је Спалети.
