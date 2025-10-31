Logo

Нови тренер Јувентуса открио шта ће бити са Влаховићем

Извор:

Информер

31.10.2025

16:11

Коментари:

0
Нови тренер Јувентуса открио шта ће бити са Влаховићем
Фото: Таnjug

Новоименовани тренер Јувентуса Лућано Спалети (66) поручио је да ће током наредног периода обавити разговор са српским фудбалером Душаном Влаховићем (25) око његове будућности у торинском клубу.

Будући да бивши шампион Италије током претходних мјесец ипо дана није уписао ниједну побједу, логичан слијед околности била је захвалница досадашњем кормилару Игору Тудору (47) и проналазак новог тренера који ће извући клуб из резултатске кризе.

Руководство "старе даме" одлучило се да повјерење укаже искусном италијанском стручњаку Лућану Спалетију, доскорашњем селектору "азура". Некадашњи везиста данас је и званично одржао прву конференцију за медије, а осим тога да ли планира јуриш на титулу у Серији А, главна тема био је и српски репрезентативац Душан Влаховић.

Шулић-Денис-09112025

Република Српска

Шулић у Истанбулу представио туристичке потенцијале Српске

Одраније је познато да је судбина рођеног Београђанина у Јувентусу на клацкалици, те да је питање времена када ће напустити клуб. Некада главна узданица "бјанко-нера" се тек на неколико посљедњих утакмица нашла у стартној постави, а управо је на посљедњем сусрету са Удинезеом (3:1), постигла и погодак након седам мечева поста.

- Влаховићева анализа ми се чини коректна. Играчи се гледају по томе шта доприносе. Знамо да све зависи од њих, да њихов квалитет прави разлику. Нико нема магичан штапић, његова будућност ће бити одлућена на терену. Проћи ћемо заједно кроз ово искуство, у кристално јасној атмосфери гдје сви циљамо да радимо заједно. Да сам ја Јувентус, поступио бих исто. Свакако, разговараћемо са њим, видјећемо који су његови планови и одговори. Ако игра као на прошлој утакмици све ће бити у реду, био је веома добар - поручио је Спалети.

(информер)

Подијели:

Тагови:

Dusan Vlahović

fudbal

Juventus

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Јамалу откривен хронични здравствени проблем који може утицати на читаву каријеру

Фудбал

Јамалу откривен хронични здравствени проблем који може утицати на читаву каријеру

1 ч

0
Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

Фудбал

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

3 ч

0
Душан Тадић се намеће, Пауновић на потезу - ВИДЕО

Фудбал

Душан Тадић се намеће, Пауновић на потезу - ВИДЕО

8 ч

0
Јувентус има новог тренера

Фудбал

Јувентус има новог тренера

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

46

Бивши премијер Албаније Фатос Нано преминуо у 73. години

16

42

За АТВ се огласио суд о поступку претученог малољетника из Требиња

16

36

Домаће средство од 2 састојка је права магија за ваш дом

16

30

Небензја: Многе одлуке су биле против Срба, Шмит је узрочник безакоња

16

26

Заокрет САД према БиХ: Нема Шмита ни ОХР-а, нема осуда, нема пријетњи, а ни пјесме у Сарајеву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner