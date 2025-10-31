Душан Тадић се намеће, Пауновић на потезу - ВИДЕО

Извор:
Вељко Пауновић постао је селектор фудбалске репрезентације Србије, а у дану када је постављен на клупу Орлова, у дресу Ал Вахде заблистао је бивши капитен националног тима, Душан Тадић.
Ал Вахда савладала је Ал Наср са 3:2, а Тадић је послао поруку Пауновићу онако како само он зна - на терену.
Душан Тадић направио је прави дар мар у одбрани ривала, бацио је чувара на земљу дриблинзима са друге планете, па упутио хируршки прецизну асистенцију коју је Факундо Круспски претворио у погодак за 1:1.
На овај начин Тадић је послао бруталну поруку Пауновићу који не може да не види да је бивши капитен у заиста феноменалној форми, те да, иако је у позним играчким годинама, и даље може да допринесе репрезентацији. Наравно, ако и он сам то жели...
Поред поруке коју је Душан Тадић послао Вељку Пауновићу на терену, предсједник Заједнице Супер лиге и Војводине, Драгољуб Збиљић, је истакао како би бивши капитен требало да се врати у национални тим.
"Прије свега, у репрезентацији морају да играју најбољи. Да ли то значи да Душан Тадић са 37 година треба да стави капитенску траку? Да, то значи то! Да ли значи да треба да се врати Сергеј Милинковић-Савић и ти играчи који нису ту? Да, то значи то. То је репрезентација, могу да прихватим и дио подмлађивања и део неке идеје за стварање нове генерације, али ја то нисам ни примијетио до краја", рекао је Збиљић.
Dusan Tadic inanılmaz bir asist yaptı.— BBO Sports (@bbosports) October 30, 2025
pic.twitter.com/TuZ02l7FQy
