Шок: Звезда и Питер Олајинка раскинули уговор!

Извор:

АТВ

29.10.2025

18:25

Коментари:

1
Фото: Tanjug / AP

Фудбалски клуб Црвена звезда и офанзивац Питер Олајинка споразумно су раскинули уговор.

Ову вијест је потврдила црвено-бијела екипа са Маракане, што је поприлично и шокантно, с обзиром на то да је он ове сезоне наступио у 10 утакмица у свим такмичењима.

"Фудбалски клуб Црвена звезда обавјештава јавност да је споразумно раскинуо сарадњу са Питером Олајинком, уз обострано разумијевање и уважавање. Питер је изразио жељу да потражи нови изазов у својој каријери, а клуб му је изашао у сусрет, уз захвалност за професионалан однос, посвећеност и допринос који је дао тиму у претходном периоду. Црвена звезда се захваљује Олајинки на свему што је учинио у црвено-бијелом дресу и жели му пуно успеха, здравља и среће у наставку каријере. Хвала, Питер и срећно, наводе из Звезде.

