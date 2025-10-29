Logo

Црвена звезда жестоко кажњена

Извор:

Агенције

29.10.2025

12:57

Коментари:

0
Црвена звезда жестоко кажњена
Фото: Танјуг/АП

Српски шампион сносиће велике санкције од УЕФА због испада навијача у утакмици против Браге у Лиги Европе, како новчане, тако и кроз забрану гостовања.

Звезди се ставља на терет расистичко и дискриминаторно понашање присталица у Португалу, мечу одиграном 23. октобра, као и преношење поруке која није погодна за спортски догађај.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Украјинска војска опкољена у Купјанску и Красноармејску

Клуб ће морати да плати 20.000 евра због првог испада, као и још 42.500 европских новчаница, што је укупно 62.500 евра, али то није све.

У наредном мечу у гостима, против Штурма у Грацу, неће смјети да продаје улазнице својим навијачима. Такође, достављена је и условна уколико се понови сличан инцидент у наредне двије године опет ће бити на снази забрана за гостовања.

Контролно, етичко и дисциплинско тијело се позвало на своју одлуку од 9. априла, за расистичка скандирања Делија, и активирала условну казну за гостовања Звезде у УЕФА такмичењима.

Viktor Orban

Свијет

Орбан има план

Црвену звезду у Лиги Европе, у којој има само један бод из три утакмице (Селтик 1:1, Порто 1:2, Брага 0:2), чека кључан меч са Лилом на Маракани 6. новембра, потом на истом мјесту против румунског ФЦСБ-а (27. новембар), а онда слиједе гостовања Штурму (11. децембар) и Малмеу (21. јануар). Лигашки дио Лиге Европе затвара дуелом са Селтом у Београду (29. јануар).

