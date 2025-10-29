Црвена звезда жестоко кажњена

Извор:
Српски шампион сносиће велике санкције од УЕФА због испада навијача у утакмици против Браге у Лиги Европе, како новчане, тако и кроз забрану гостовања.
Звезди се ставља на терет расистичко и дискриминаторно понашање присталица у Португалу, мечу одиграном 23. октобра, као и преношење поруке која није погодна за спортски догађај.
Клуб ће морати да плати 20.000 евра због првог испада, као и још 42.500 европских новчаница, што је укупно 62.500 евра, али то није све.
У наредном мечу у гостима, против Штурма у Грацу, неће смјети да продаје улазнице својим навијачима. Такође, достављена је и условна уколико се понови сличан инцидент у наредне двије године опет ће бити на снази забрана за гостовања.
Контролно, етичко и дисциплинско тијело се позвало на своју одлуку од 9. априла, за расистичка скандирања Делија, и активирала условну казну за гостовања Звезде у УЕФА такмичењима.
Црвену звезду у Лиги Европе, у којој има само један бод из три утакмице (Селтик 1:1, Порто 1:2, Брага 0:2), чека кључан меч са Лилом на Маракани 6. новембра, потом на истом мјесту против румунског ФЦСБ-а (27. новембар), а онда слиједе гостовања Штурму (11. децембар) и Малмеу (21. јануар). Лигашки дио Лиге Европе затвара дуелом са Селтом у Београду (29. јануар).
