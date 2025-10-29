Орбан има план

Извор:
СРНА
29.10.2025
12:47
Коментари:0
Премијер Мађарске Виктор Орбан изнио је план за постизање мира и стабилности у Европи којим је посебно предвиђено развијање односа и са Русијом и са Украјином.
"Наша визија за мир и стабилност у Европи: Европа мора директно да преговара са Русијом - морамо имати право гласа, Украјина треба да буде стратешки партнер, а не чланица ЕУ, треба да се минимализује финансирање Украјине и да се ресурси задрже код куће, као и да се поштује избор сваке земље када се ради о енергентима", написао је Орбан на "Иксу".
Орбан је раније позвао лидере ЕУ да прате примјер САД и започну директне преговоре са Русијом како би се пронашло рјешење за сукоб у Украјини и створио нови европски безбједносни систем.
Он је нагласио да Мађарска неће дозволити убрзано учлањење Украјине у ЕУ нити ће подржати превелику финансијску подршку Кијеву.
Орбан је додао да ће Мађарска бранити право да добија нафту и гас од Русије.
