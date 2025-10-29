Logo

Забрињавајуће: Крими-инфлуенсери вребају дјевојке и тјерају их да буду насилне

Дневник.хр

29.10.2025

11:51

Дјевојчице из Аустралије прогоне онлајн криминалне мреже и присиљавају их на то да чине насилна дјела против себе, своје браће и сестара или кућних љубимаца.

Нова аустралијска радна група основана је како би помогла свијету у борби против овог "новог и узнемирујућег фронта традиционалног насиља темељеног на полу", рекла је у сриједу у говору представница аустралијске савезне полиције (АФП) Криси Барет.

Три особе већ су ухапшене у Аустралији, а још девет особа широм свијета, пише Би-би-си.

Природа дјела која су починиле мете није детаљно описана, али Баррет каже да наводни починиоци имају насилне екстремистичке ставове и желе повриједити људе из забаве.

У касним тинејџерским или раним двадесетим годинама и углавном из западних средина, регрутују предтинејџерке или тинејџерке путем платформи за игре попут Роблоxа или апликација за размјену порука попут Дискорда и Телеграма.

Дјечаци и мушкарци, које Барет назива крими-инфлуенсерима, прихваћају разне идеологије – укључујући нихилизам, садизам, нацизам и сотонизам – а циљају дјевојке с ниским самопоштовањем и менталним поремећајима.

"Те скупине имају сличну културу као и мултиплејер и онлајн игре те лове, прате и привлаче жртве с низа онлајн платформи", рекла је и додала да можда не разумију у потпуности посљедице свог понашања.

"Мотивација појединаца унутар тих мрежа није финанцијска нити је усмјерена на сексуално задовољство – то је искључиво ради њихове забаве, разоноде или популарности на интернету."

Наводни снимак убиства руског официра

Свијет

Видео ликвидације руског официра: Атентатор снимао како притишће дугме

Готово 60 наводних починиоца идентификовано је само у Аустралији, рекла је Крисy Барет, а АФП сурађује са САД-ом, Уједињеним Краљевством, Новим Зеландом и Канадом како би се циљало на те групе.

Технолошке компаније такође помажу полицији у развоју АИ алата који ће помоћи у откривању емоџија и сленга кориштених као кода приликом расправе о садистичком онлајн искориштавању у шифрованој комуникацији.

Говор представнице аустралијске савезне полиције долази у тренутку када се Аустралија припрема увести прву свјетску забрану друштвених мрежа за дјецу млађу од 16 година, с циљем минимализовања штете на интернету. Међутим, платформе за игре и размјену порука изузете су од нових закона који ступају на снагу у децембру, пише Дневник.хр.

