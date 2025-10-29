Руски официр ликвидиран у експлозији аутомобила

Извор:
Телеграф
29.10.2025
11:26
Руски официр ОМОН-а, ког је Украјина оптужила за учешће у злочинима над цивилима у Кијевској области, погинуо је у експлозији аутомобила у Русији, саопштила је Управа за обавјештајне послове одбране Украјине (УОР), преноси "Јунајтед24медиа".
Према саопштењу УОР-а, експлозија се догодила 25. октобра у региону Кемерево, када је детонирано возило које је возио потпуковник Венијамин Мажерин, 45-годишњи официр руске Националне гарде (Росгвардија).
Мажерин је служио у јединици ОМОН-а за специјалне намјене "Оберег", коју су украјинске власти идентификовале као једну од неколико формација Росгвардије умешаних у ратне злочине почињене над цивилима у Кијевској области током почетне руске инвазије у фебруару-марту 2022. године.
Украјинско државно тужилаштво покренуло је кривични поступак против припадника јединице по оптужбама за кршење закона и обичаја ратовања, позивајући се на доказе и свједочења очевидаца прикупљена у ослобођеним подручјима сјеверно од Кијева.
Украјинска обавјештајна служба је саопштила да је лично идентификовала починиоце из "Оберега" још у априлу 2022. године и "планирала мере усмјерене на обезбјеђивање праведне казне" за оне који су умијешани, преноси "Телеграф".
Russian War Criminal Eliminated in Kemerovo Region by the @DI_Ukraine — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 29, 2025
On October 25, 2025, in the territory of the Kemerovo region of the Russian Federation, a vehicle was destroyed by an explosion. Behind the wheel was Lieutenant Colonel Veniamin Vladimirovich Mazherin, an… pic.twitter.com/0Yw1VMi6hV
