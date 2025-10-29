Logo

Руски официр ликвидиран у експлозији аутомобила

Убијени руски официр
Руски официр ОМОН-а, ког је Украјина оптужила за учешће у злочинима над цивилима у Кијевској области, погинуо је у експлозији аутомобила у Русији, саопштила је Управа за обавјештајне послове одбране Украјине (УОР), преноси "Јунајтед24медиа".

Према саопштењу УОР-а, експлозија се догодила 25. октобра у региону Кемерево, када је детонирано возило које је возио потпуковник Венијамин Мажерин, 45-годишњи официр руске Националне гарде (Росгвардија).

Мажерин је служио у јединици ОМОН-а за специјалне намјене "Оберег", коју су украјинске власти идентификовале као једну од неколико формација Росгвардије умешаних у ратне злочине почињене над цивилима у Кијевској области током почетне руске инвазије у фебруару-марту 2022. године.

Украјинско државно тужилаштво покренуло је кривични поступак против припадника јединице по оптужбама за кршење закона и обичаја ратовања, позивајући се на доказе и свједочења очевидаца прикупљена у ослобођеним подручјима сјеверно од Кијева.

Украјинска обавјештајна служба је саопштила да је лично идентификовала починиоце из "Оберега" још у априлу 2022. године и "планирала мере усмјерене на обезбјеђивање праведне казне" за оне који су умијешани, преноси "Телеграф".

