Трамп постигао договор са Јужном Корејом: ''Доносим трилионе долара у САД''

Извор:
Агенције
29.10.2025
11:20
Коментари:0
На маргинама самита АПЕК-а у Гјонгџуу, амерички председник Доналд Трамп изјавио је да су САД и Јужна Кореја постигле договор о трговини.
Трамп је ово потврдио током вечере чији је домаћин био јужнокорејски предсједник Ли Џае Мјунг, пренео је Ројтерс.
- Доносим трилионе долара у САД! Одлично путовање. Сарађивао сам са веома паметним, талентованим и дивним лидерима. Сутра, предсједник Кине Си. Биће то сјајан састанак за обојицу - написао је Трамп на платформи "Truth Social".
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму