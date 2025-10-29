Logo

Извор:

Агенције

29.10.2025

Трамп постигао договор са Јужном Корејом: ''Доносим трилионе долара у САД''
На маргинама самита АПЕК-а у Гјонгџуу, амерички председник Доналд Трамп изјавио је да су САД и Јужна Кореја постигле договор о трговини.

Трамп је ово потврдио током вечере чији је домаћин био јужнокорејски предсједник Ли Џае Мјунг, пренео је Ројтерс.

- Доносим трилионе долара у САД! Одлично путовање. Сарађивао сам са веома паметним, талентованим и дивним лидерима. Сутра, предсједник Кине Си. Биће то сјајан састанак за обојицу - написао је Трамп на платформи "Truth Social".

