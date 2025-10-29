Logo

Москва поручује Литванији: То би била провокација

29.10.2025

10:10

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Москва се нада да Литванија неће предузети провокативан корак и ограничити транзит ка Калињинградској области, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације.

- Ако је ова изјава тачна, онда прво желимо да подсјетимо господина Будриса на обавезе Литваније да обезбиједи несметан транзит ка и из Калињинградске области, укључујући и оне које произилазе из заједничких изјава Русије и ЕУ из 2002. и 2004. године - наведено је на веб-сајту министарства. преноси РТ Балкан.

Осим тога, Захарова је додала да нико не би требало да сумња да ће Руска Федерација, под било којим околностима и под било којим условима, обезбиједити потребе свог најзападнијег региона.

Такође поручује да ће пажљиво пратити ситуацију око неоправдане одлуке Виљнуса да на неодређено вријеме затвори два гранична прелаза на граници са Бјелорусијом.

Олуја Мелиса

Свијет

Улетјели у око најјаче олује: Погледајте монструма изнутра

- Надамо се да литванска страна неће предузети тако провокативан корак - навела је Захарова.

У недјељу, 26. октобра, предсједник Литваније Гитанас Науседа предложио је ограничавање транзита ка Калињинградској области и затварање границе са Бјелорусијом на дужи период, пренијели су медији.

Неколико дана раније, аеродроми у Виљнусу и Каунасу обуставили су рад због наводног илегалног транспорта цигарета. Литванија је одговорила на инциденте затварањем два гранична прелаза са Бјелорусијом – Шалчининкај и Медининкај.

Министар унутрашњих послова Литваније Владислав Кондратович обећао је да ће предузети мјере против кријумчара, али није прецизирао које.

Калињинградска област припада Руској Федерацији, али са њом нема додирних тачака на копну. Једини начин да се из Русије стигне до Калињинграда, а да се не пресијеку државне границе, јесте Балтичким морем.

