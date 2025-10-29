Logo

Што си дошао да будеш сиротиња у Њемачкој: Гастарбајтер испрозивао Балканце

Многи Балканци који живе у Њемачкој свакодневно се суочавају са питањима о платама, трошковима и животу у иностранству.

И док једни сматрају да је стандард добар и да се може пристојно живјети, други непрестано преиспитују шта је довољно за "нормалан живот".

Таква питања често изазову велику дебату, што је био случај и са недавном објавом једног гастарбајтера који је унутар Фејбсук странице “Балканци у Њемачкој”, искритиковао све оне који раде за мање од 2.500 евра, уз опаску да су “сиротиња” и да за те паре “нема шта да се једе”.

"Кад видим да људи раде у Њемачкој за 2.500 евра, није ми добро. Шта си друже дошао, да будеш сиротиња? За те паре нема шта да се једе у Њемачкој!", написао је он.

“Није до еврића него до прохтјева”

Његов став изазвао је лавину критика и увреда, а дискусија је убрзо прерастала у расправу о стварном животу и трошковима у Њемачкој.

"Неко 2.500 евра распореди и зна да живи. Неко са 5.000 евра кука толико да се родбина са Балкана сажали, па му/јој пошаљу да преживи! Није до еврића него до способности/прохтјева", написала је једна жена, док је друга додала:

"Мени није добро када видим колико је некима досадно па стално пишу исте ствари. Шта вас уопште брига да ли неко ради за 1, 2, 3, 5 или 8 хиљада… Ја имам пријатеље, један има 2 хиљаде евра, а други има више од 4 хиљаде, исто су срећни у души. Кад ће појединци више схватити да постоје људи који не живе само за ‘хиљаде’, него живе живот и да постоје људи који су отишли ван и немају жељу ни носталгију за државом из које су дошли?”, преноси Блиц.

Објава је прикупила више од 800 коментара. И иако су се неки сложили са аутором да је плата од 2.500 евра недовољна за живот у Њемачкој, гласнији су свакако били они који сматрају да овакве примједбе немају покриће.

"Обзиром на прохтјеве неиживљених људи када дођу овдје, појединцима је и 5.000 евро мјесечно мало", написао је један корисник.

За њим, јавила се још једна корисница па додала:

"Аман Боже, па вратите се одакле сте дошли. Не можете живјети вани и правити виле. Немојте лагати да имате велика примања, а кад одете доље чекате да вам они сиромаси плате кафу, а ви случајно динар да не потрошите".

