Огласио се МУП о несрећи у којој је погинуо дјечак

29.10.2025

08:27

Огласио се МУП о несрећи у којој је погинуо дјечак
На ауто-путу Нови Сад-Београд догодила се тешка саобраћајка када је комби слетио са пута и том приликом је на лицу мјеста настрадао један дјечак.

Врло брзо поводом те саобраћајне незгоде огласио се МУП Србије саопштењем.

Хроника

Детаљи несреће у којој је страдало дијете: Возач се успавао, комби завршио у каналу

"На државном путу првог А реда, у правцу Нови Сад-Београд, јутрос око 03.47 часова дошло је до саобраћајне незгоде у којој је једна особа погинула, а више особа је повријеђено. Према досадашњим информацијама, из за сада неутврђених разлога дошло је до превртања комби возила марке 'опел виваро', београдских регистарских ознака, којим је управљао С. С. (1982). У возилу се налазило осморо малољетних путника узраста од 13 до 16 година, који су чланови џудо клуба 'Партизан' из Београда и враћали су се са међународног спортског кампа и такмичења у Азербејџану", навели су из МУП-а и додали:

Хроника

Дијете страдало у стравичној несрећи, више повријеђених

"Један малољетни путник, стар 16 година, преминуо је на лицу мјеста, док је осам особа, међу којима и возач, са повредама различитог степена, превезено у Клинички центар Војводине у Новом Саду".

МУП закључује да је алкотестирањем утврђено да возач комбија није био под дејством алкохола.

"На мјесту догађаја увиђај је у току, по налогу надлежног јавног тужиоца", закључује се у саопштењу.

