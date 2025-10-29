Огласио се МУП о несрећи у којој је погинуо дјечак

Извор:
АТВ
29.10.2025
08:27
На ауто-путу Нови Сад-Београд догодила се тешка саобраћајка када је комби слетио са пута и том приликом је на лицу мјеста настрадао један дјечак.
Врло брзо поводом те саобраћајне незгоде огласио се МУП Србије саопштењем.
"На државном путу првог А реда, у правцу Нови Сад-Београд, јутрос око 03.47 часова дошло је до саобраћајне незгоде у којој је једна особа погинула, а више особа је повријеђено. Према досадашњим информацијама, из за сада неутврђених разлога дошло је до превртања комби возила марке 'опел виваро', београдских регистарских ознака, којим је управљао С. С. (1982). У возилу се налазило осморо малољетних путника узраста од 13 до 16 година, који су чланови џудо клуба 'Партизан' из Београда и враћали су се са међународног спортског кампа и такмичења у Азербејџану", навели су из МУП-а и додали:
"Један малољетни путник, стар 16 година, преминуо је на лицу мјеста, док је осам особа, међу којима и возач, са повредама различитог степена, превезено у Клинички центар Војводине у Новом Саду".
МУП закључује да је алкотестирањем утврђено да возач комбија није био под дејством алкохола.
"На мјесту догађаја увиђај је у току, по налогу надлежног јавног тужиоца", закључује се у саопштењу.
3 ч0
3 ч0
3 ч0
4 ч0
