Детаљи несреће у којој је страдало дијете: Возач се успавао, комби завршио у каналу

У стравичном удесу који се усред ноћи догодио на ауто-путу Нови Сад - Београд живот је изгубило једно дијете, док је још седморо дјеце повређено, као и један мушкарац.
Послије наплатне рампе у правцу ка Београду, комби је слетео с коловоза, пробио заштитну ограду и упао у канал.
Како пише Телеграф сумња се да је разлог удеса то што се возач успавао.
На лице мјеста упућене су три екипе Хитне помоћи које су интервенисале по највишем степену хитности.
Једно дијете рођено 2009. године преминуло је на лицу мјеста од посљедица повреда задобијених у несрећи, а још седморо дјеце, узраста од 2009. до 2012. године, задобило је тешке повреде и они су превезени у Дјечију болницу у Новом Саду.
Тешко је повријеђен и возач комбија, мушкарац рођен 1982. године, који је са политраумама превезен у Ургентни центар Клиничког центра Војводине.
