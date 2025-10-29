Logo

Детаљи несреће у којој је страдало дијете: Возач се успавао, комби завршио у каналу

Извор:

Телеграф

29.10.2025

08:05

Коментари:

0
Детаљи несреће у којој је страдало дијете: Возач се успавао, комби завршио у каналу
Фото: Танјуг

У стравичном удесу који се усред ноћи догодио на ауто-путу Нови Сад - Београд живот је изгубило једно дијете, док је још седморо дјеце повређено, као и један мушкарац.

Послије наплатне рампе у правцу ка Београду, комби је слетео с коловоза, пробио заштитну ограду и упао у канал.

Како пише Телеграф сумња се да је разлог удеса то што се возач успавао.

На лице мјеста упућене су три екипе Хитне помоћи које су интервенисале по највишем степену хитности.

Карлос Алкараз-05092025

Тенис

Британац елиминисао Алкараза на Мастерсу у Паризу

Једно дијете рођено 2009. године преминуло је на лицу мјеста од посљедица повреда задобијених у несрећи, а још седморо дјеце, узраста од 2009. до 2012. године, задобило је тешке повреде и они су превезени у Дјечију болницу у Новом Саду.

Тешко је повријеђен и возач комбија, мушкарац рођен 1982. године, који је са политраумама превезен у Ургентни центар Клиничког центра Војводине.

Подијели:

Тагови:

nastradalo dijete

povrijeđena djeca

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Какво нас вријеме очекује данас?

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

3 ч

0
Британац елиминисао Алкараза на Мастерсу у Паризу

Тенис

Британац елиминисао Алкараза на Мастерсу у Паризу

3 ч

0
Полиција Србије

Хроника

Дијете страдало у стравичној несрећи, више повријеђених

3 ч

0
Република Српска богатија за 17 малих становника

Друштво

Република Српска богатија за 17 малих становника

3 ч

0

Више из рубрике

Полиција Србије

Хроника

Дијете страдало у стравичној несрећи, више повријеђених

3 ч

0
Избоден мушкарац: Ево шта је претходило крвавом нападу

Хроника

Избоден мушкарац: Ево шта је претходило крвавом нападу

3 ч

0
Мехмедагић, Дебевец и Пијук се изјашњавају о кривици

Хроника

Мехмедагић, Дебевец и Пијук се изјашњавају о кривици

4 ч

0
Језиве слике: Пас напао дјечака (8), има тешке повреде

Хроника

Језиве слике: Пас напао дјечака (8), има тешке повреде

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

09

Гради се највећа шопинг зона у БиХ

11

06

"Лажима покушавају да умање страхоте Јасеновца"

11

02

Изјаловили се планови Електропривреде: Минус умјесто плуса

11

02

Човјечанство промашило климатски циљ: Разарајуће последице су неизбјежне

10

57

Познати идентитети полицајаца ухапшених у БиХ због подвођења дјевојчица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner