Logo

Британац елиминисао Алкараза на Мастерсу у Паризу

Извор:

Танјуг

29.10.2025

07:56

Коментари:

0
Британац елиминисао Алкараза на Мастерсу у Паризу
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Шпански тенисер Карлос Алкараз, свјетски број један, елиминисан је на Мастерсу у Паризу од Британца Камерона Норија, који је послије великог преокрета побиједио у мечу другог кола резултатом 2:1 (4:6, 6:3, 6:4), за два сата и 25 минута.

Алкараз је један брејк у петом гему био довољан да освоји први сет. На исти начин је Британац узвратио у другом. Направио је Нори брејк у четвртом гему и то без изгубљеног поена, а затим одбранио двије брејк лопте Шпанца у наредном да би затим стигао до 1:1 у сетовима.

Полиција-Србија-280925

Хроника

Дијете страдало у стравичној несрећи, више повријеђених

Нори је у одлучујућем сети пропустио три брејк лопте у трећем и петом гему. У седмом Британац је направиобрејк за 4:3, а затим је успио да спаси двије брејк лопте, потврди брејк и стигне до великог изненађења.

Противник Норију у наредном колу биће побједник меча Артур Риндеркнеш - Валентан Вашеро.

Подијели:

Тагови:

Карлос Алкараз

Masters u Parizu

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција Србије

Хроника

Дијете страдало у стравичној несрећи, више повријеђених

3 ч

0
Република Српска богатија за 17 малих становника

Друштво

Република Српска богатија за 17 малих становника

3 ч

0
Најмање 64 погинулих у размјени ватре између полиције и банде у Бразилу

Свијет

Најмање 64 погинулих у размјени ватре између полиције и банде у Бразилу

3 ч

0
Апокалиптични призори: Погледајте како изгледа Јамајка након урагана

Свијет

Апокалиптични призори: Погледајте како изгледа Јамајка након урагана

3 ч

0

Више из рубрике

Кажњена Арина Сабаленка

Тенис

Кажњена Арина Сабаленка

19 ч

0
Синер одустао од трке за Алкаразом: Немогуће је

Тенис

Синер одустао од трке за Алкаразом: Немогуће је

23 ч

0
Велики пад Олге Даниловић

Тенис

Велики пад Олге Даниловић

2 д

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Ђоковић "чврсто" држи пету позицију

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

06

"Лажима покушавају да умање страхоте Јасеновца"

11

02

Изјаловили се планови Електропривреде: Минус умјесто плуса

11

02

Човјечанство промашило климатски циљ: Разарајуће последице су неизбјежне

10

57

Познати идентитети полицајаца ухапшених у БиХ због подвођења дјевојчица

10

44

Астролози предвиђају: Ко излази из дугова, а за кога ће се паре лијепити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner