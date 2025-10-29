Британац елиминисао Алкараза на Мастерсу у Паризу

Извор:
Шпански тенисер Карлос Алкараз, свјетски број један, елиминисан је на Мастерсу у Паризу од Британца Камерона Норија, који је послије великог преокрета побиједио у мечу другог кола резултатом 2:1 (4:6, 6:3, 6:4), за два сата и 25 минута.
Алкараз је један брејк у петом гему био довољан да освоји први сет. На исти начин је Британац узвратио у другом. Направио је Нори брејк у четвртом гему и то без изгубљеног поена, а затим одбранио двије брејк лопте Шпанца у наредном да би затим стигао до 1:1 у сетовима.
Нори је у одлучујућем сети пропустио три брејк лопте у трећем и петом гему. У седмом Британац је направиобрејк за 4:3, а затим је успио да спаси двије брејк лопте, потврди брејк и стигне до великог изненађења.
Противник Норију у наредном колу биће побједник меча Артур Риндеркнеш - Валентан Вашеро.
