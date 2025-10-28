Кажњена Арина Сабаленка

Извор:
Арина Сабаленка, прва тенисерка свијета, кажњена је одузимањем бодова на ВТА листи због недовољног броја одиграних турнира из серије 500.
ВТА је промијенила правила и свака тенисерка у обавези је да одигра шест турнира из серије 500. Послије посљедњег таквог турнира у сезони у Токију сумирано је ко није испунио овај услов, а међу њима су Арина Сабаленка и Ига Швјонтек, прва и друга тенисерка свијета.
Бјелорускиња је остала на првом мјесту ВТА листе, али са 520 бодова мање који су јој одузети као казна, док је пољској тенисерки скинуто 508 поена.
Од неопходних шест Арина је играла само на три турнира 500 серије, а Швјонтек на четири.
Поред њих кажњене су и Коко Гоф, Аманда Анисимова као и Медисон Киз, али са мање одузетих поена.
Правило обавезних шест турнира уведено је прошле године када је број ВТА турнира из серије 500 порастао на чак 19. Како би тениске звијезде учествовале на што већем броју ових такмичења уведено је кажњавање које очигледно некима није пало тешко.
Тенисерке се не кажњавају у случају да их је спречавала повреда.
Исто правило постоји и у мушкој конкуренцији, међутим разлика је у казни.
АТП играчима који не испуне обавезу не одузима бодове, већ финансијски бонус.
