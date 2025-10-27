Logo

Ђоковић "чврсто" држи пету позицију

27.10.2025

09:00

Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Српски тенисер Новак Ђоковић задржао је пето мјесто на новој АТП листи са 4.580 бодова.

Унутар првих 10 позиција на АТП листи, мјеста су замијенили Аустралијанац Алекс де Минор и Американац Бен Шелтон.

Де Минор се попео на шесто мјесто, док је Шелтон пао на седму позицију.

У Топ 10 су Британца Џека Дрејпера и Данца Холгера Рунеа замијенили Норвежанин Каспер Руд и Канађанин Феликс Оже-Алијасим.

Норвешки и канадски тенисер су поправили своје пласмане за по две позиције, Руд је сада девети играч свијета, док Оже-Алијасим заузима 10. мјесто.

С друге стране, Дрејпер је пао на 11. мјесто, док се Руне сад налази на 12. позицији.

Први је и даље Шпанац Карлос Алкараз са 11.340 бодова, испред Италијана Јаника Синера са 10.500 бодова и Нијемца Александра Зверева са 6.160 бодова.

Од осталих српских тенисера, Миомир Кецмановић је пао са 52. на 53. мјесто, Хамад Међедовић је задржао 67. позицију, док је Ласло Ђере покварио свој пласман за једно мјесто и сад је 85. играч свијета.

Душан Лајовић је напредовао за једну позицију и сад заузима 116. мјесто на АТП листи.

Новак Ђоковић

