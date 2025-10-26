Теа Ковачевић исписала историју на мастерсу

26.10.2025
10:41
Теа Ковачевић наставља да одушевљава на тениским теренима.
Тенисерка из Градишке је одбранила титулу на Мастерсу у Монте Карлту и постала је прва играчица која је одбранила трофеј.
Прошле године је са само 14 година освојила трофеј на овом престижном турниру.
Годину дана касније поновила је успјех.
У финалу је савладала веома талентовану Румунку Марије Валентине Поп и то резултатом 2:0 у сетовима, која такође важи за велику наду.
Иако је Румунка повела 2:0, 3:1, Теа је брзо преокренула меч у своју корист и добила први сет 6:3.
У другом сету је била још убједљивија 6:1 и на крају је освојила престижни турнир на којем није изгубила ни сет, пише Глас Српске.
