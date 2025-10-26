Logo

Дачић: Ухапшен држављанин БиХ који је изазвао несрећу у Новом Београду

Извор:

Танјуг

26.10.2025

10:17

Коментари:

0
Дачић: Ухапшен држављанин БиХ који је изазвао несрећу у Новом Београду
Фото: Танјуг/АП

Потпредсједник Владе Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да је ноћас, око 00.50 часова, у Улици Омладинских бригада на Новом Београду дошло до судара два аутомобила, марке ауди и хјундаи, у којем су три особе смртно страдале.

"Возач аудија Н. Ђ. (2001), држављанин БиХ, ухапшен је због постојања основа сумње да је извршио кривично дело тешка дела против безбедности јавног саобраћаја. Утврђено је да је управљао возилом под дејством алкохола у организму од 1,17 промила", рекао је Дачић, саопштено је из Министарства унутрашњих послова.

Како је навео, смртно је настрадала породица која је била у хјундаију – мушкарац (1982), жена (1987) и дијете (2016), док је сувозач из „аудија“ превезен у Ургентни центар.

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Русија има много правих пријатеља

Н. Ђ. ће бити одређено задржавање до 48 сати и, уз кривичну пријаву, биће спроведен надлежном тужилаштву.

"Изражавам најдубље саучешће породицама страдалих и истичем да ћемо наставити са најстрожим контролама и санкцијама према свима који својом бахатом и неодговорном вожњом угрожавају животе грађана", изјавио је Дачић.

Иначе, како се сазнаје, смртно страдали мушкарац био је саобраћајни полицајац.

Подијели:

Тагови:

Ивица Дачић

Саобраћајна несрећа

poginuo policajac

poginula porodica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Свијет

Лавров: Русија има много правих пријатеља

3 ч

0
Двојац пао због пљачке у Лувру: Били дио банде која је извршила пљачку вијека

Свијет

Двојац пао због пљачке у Лувру: Били дио банде која је извршила пљачку вијека

3 ч

0
Ускоро пет нових лијекова на рецепт

Здравље

Ускоро пет нових лијекова на рецепт

3 ч

0
Ова навика са пуњачем може бити кобна грешка

Савјети

Ова навика са пуњачем може бити кобна грешка

3 ч

0

Више из рубрике

Објављени коначни резултати: Српска листа побједила у девет од десет општина

Србија

Објављени коначни резултати: Српска листа побједила у девет од десет општина

18 ч

0
Упозорење на топлотни талас крајем октобра: Будите обазриви

Србија

Упозорење на топлотни талас крајем октобра: Будите обазриви

20 ч

0
Нова превара: У пекарама у Србији користи се лажни сир у пецивима

Србија

Нова превара: У пекарама у Србији користи се лажни сир у пецивима

1 д

0
Детаљи велике заплијене оружја на Звездари

Србија

Детаљи велике заплијене оружја на Звездари

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Москва: Због хистерије у ЕУ, обустављени преговори о Украјини

13

24

Савић: Милорад Додик изашао као побједник

13

22

Ухапшене четири особе због туче

13

18

Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад

13

13

Вјештак о несрећи у којој је страдала трочлана породица: Оволика казна пријети возачу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner