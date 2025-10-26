Дачић: Ухапшен држављанин БиХ који је изазвао несрећу у Новом Београду

Извор:
Танјуг
26.10.2025
10:17
Коментари:0
Потпредсједник Владе Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да је ноћас, око 00.50 часова, у Улици Омладинских бригада на Новом Београду дошло до судара два аутомобила, марке ауди и хјундаи, у којем су три особе смртно страдале.
"Возач аудија Н. Ђ. (2001), држављанин БиХ, ухапшен је због постојања основа сумње да је извршио кривично дело тешка дела против безбедности јавног саобраћаја. Утврђено је да је управљао возилом под дејством алкохола у организму од 1,17 промила", рекао је Дачић, саопштено је из Министарства унутрашњих послова.
Како је навео, смртно је настрадала породица која је била у хјундаију – мушкарац (1982), жена (1987) и дијете (2016), док је сувозач из „аудија“ превезен у Ургентни центар.
Свијет
Лавров: Русија има много правих пријатеља
Н. Ђ. ће бити одређено задржавање до 48 сати и, уз кривичну пријаву, биће спроведен надлежном тужилаштву.
"Изражавам најдубље саучешће породицама страдалих и истичем да ћемо наставити са најстрожим контролама и санкцијама према свима који својом бахатом и неодговорном вожњом угрожавају животе грађана", изјавио је Дачић.
Иначе, како се сазнаје, смртно страдали мушкарац био је саобраћајни полицајац.
Најновије
Најчитаније
13
28
13
24
13
22
13
18
13
13
Тренутно на програму