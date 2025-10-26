Двојац пао због пљачке у Лувру: Били дио банде која је извршила пљачку вијека

Извор:
Телеграф
26.10.2025
10:02
Коментари:0
Хитна операција покренута је склопу истраге о пљачки вијека у чувеном париски музеју Лувр и нестанку непроцјењивог краљевског накита. Два мушкарца су приведена и налазе се у полицијском притвору.
Према информацијама, двојица осумњичених ухапшена су у суботу увече и задржана у притвору у оквиру истраге покренуте због крађе у организованој групи и удруживања ради почињења кривичног дјела.
Истрагу воде париска Бригада за сузбијање бандитизма (БРБ) и Централна канцеларија за борбу против трговине културним добрима (ОЦБЦ).
Двојица ухапшених мушкараца, поријеклом из департмана Сен-Сен-Дени сумњиче се да су били дио четворочлане банде која је провалила у најпознатији француски музеј користећи камион опремљен дизалицом, пише Телеграф.
