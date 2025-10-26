Logo

Двојац пао због пљачке у Лувру: Били дио банде која је извршила пљачку вијека

Извор:

Телеграф

26.10.2025

10:02

Коментари:

0
Двојац пао због пљачке у Лувру: Били дио банде која је извршила пљачку вијека
Фото: Pexels

Хитна операција покренута је склопу истраге о пљачки вијека у чувеном париски музеју Лувр и нестанку непроцјењивог краљевског накита. Два мушкарца су приведена и налазе се у полицијском притвору.

Према информацијама, двојица осумњичених ухапшена су у суботу увече и задржана у притвору у оквиру истраге покренуте због крађе у организованој групи и удруживања ради почињења кривичног дјела.

Истрагу воде париска Бригада за сузбијање бандитизма (БРБ) и Централна канцеларија за борбу против трговине културним добрима (ОЦБЦ).

Лијекови

Здравље

Ускоро пет нових лијекова на рецепт

Двојица ухапшених мушкараца, поријеклом из департмана Сен-Сен-Дени сумњиче се да су били дио четворочлане банде која је провалила у најпознатији француски музеј користећи камион опремљен дизалицом, пише Телеграф.

Подијели:

Тагови:

хапшење

pljačka

Luvr

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ускоро пет нових лијекова на рецепт

Здравље

Ускоро пет нових лијекова на рецепт

3 ч

0
Ова навика са пуњачем може бити кобна грешка

Савјети

Ова навика са пуњачем може бити кобна грешка

3 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Убиство у Загребу након заједничког опијања

3 ч

0
Детаљи несреће у којој је страдала трочлана породица

Хроника

Детаљи несреће у којој је страдала трочлана породица

3 ч

3

Више из рубрике

Више од 100 истражилаца трага за лоповима из Лувра

Свијет

Више од 100 истражилаца трага за лоповима из Лувра

4 ч

0
Руска ПВО оборила 82 украјинска дрона

Свијет

Руска ПВО оборила 82 украјинска дрона

4 ч

0
Путин: Завршено тестирање "буревестника"

Свијет

Путин: Завршено тестирање "буревестника"

5 ч

0
Racunar Lap top

Свијет

Швајцарска нуди посао и високе плате: Који радници су тренутно најпотребнији

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Москва: Због хистерије у ЕУ, обустављени преговори о Украјини

13

24

Савић: Милорад Додик изашао као побједник

13

22

Ухапшене четири особе због туче

13

18

Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад

13

13

Вјештак о несрећи у којој је страдала трочлана породица: Оволика казна пријети возачу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner