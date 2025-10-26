Logo

Више од 100 истражилаца трага за лоповима из Лувра

Извор:

СРНА

26.10.2025

08:57

Коментари:

0
Више од 100 истражилаца трага за лоповима из Лувра

Више од 100 истражилаца укључено је у случај пљачке музеја Лувр и анализирају различите податке у потрази за криминалцима, саопштила је тужилац у Паризу Лор Бекуо.

У почетку је било укључено око 60 истражилаца, али је тај број сада премашио 100, рекла је Бекуова у интервјуу листу "Журнал ди диманш".

Она је нагласила да ће истражиоци радити колико год буде потребно.

Бекуова је прецизирала да су форензички стручњаци добили преко 150 узорака ДНК, отисака прстију и других трагова, који се сада анализирају.

ilu-kisa-vjetar-150925

Друштво

Никуда без кишобрана: Данас нас очекују локални пљускови праћени грмљавином

Поред тога, истражиоци настављају да прегледају снимке са надзорних камера да би утврдили локацију пљачкаша.

Музеј Лувр поново је отворен за посјетиоце у сриједу, два дана након крађе накита непроцјењиве вриједности.

Лопови су 19. октобра провалили у Лувр и украли девет комада накита из колекције "Наполеон и царица", која се састоји од 23 предмета. Украдене су тијаре, минђуше, огрлице и брошеви који су некада припадали француским краљицама и царицама.

Подијели:

Тагови:

Luvr

pljačka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Никуда без кишобрана: Данас нас очекују локални пљускови праћени грмљавином

Друштво

Никуда без кишобрана: Данас нас очекују локални пљускови праћени грмљавином

4 ч

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Сутра славимо Свету Петку: Ево које обичаје требате испоштовати

4 ч

0
Руска ПВО оборила 82 украјинска дрона

Свијет

Руска ПВО оборила 82 украјинска дрона

4 ч

0
Беба дијете

Друштво

Република Српска богатија за 15 малих становника

4 ч

0

Више из рубрике

Руска ПВО оборила 82 украјинска дрона

Свијет

Руска ПВО оборила 82 украјинска дрона

4 ч

0
Путин: Завршено тестирање "буревестника"

Свијет

Путин: Завршено тестирање "буревестника"

5 ч

0
Racunar Lap top

Свијет

Швајцарска нуди посао и високе плате: Који радници су тренутно најпотребнији

5 ч

0
Хорор: У породичној кући пронађена три тијела

Свијет

Хорор: У породичној кући пронађена три тијела

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Москва: Због хистерије у ЕУ, обустављени преговори о Украјини

13

24

Савић: Милорад Додик изашао као побједник

13

22

Ухапшене четири особе због туче

13

18

Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад

13

13

Вјештак о несрећи у којој је страдала трочлана породица: Оволика казна пријети возачу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner