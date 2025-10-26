Више од 100 истражилаца трага за лоповима из Лувра

Извор:
Више од 100 истражилаца укључено је у случај пљачке музеја Лувр и анализирају различите податке у потрази за криминалцима, саопштила је тужилац у Паризу Лор Бекуо.
У почетку је било укључено око 60 истражилаца, али је тај број сада премашио 100, рекла је Бекуова у интервјуу листу "Журнал ди диманш".
Она је нагласила да ће истражиоци радити колико год буде потребно.
Бекуова је прецизирала да су форензички стручњаци добили преко 150 узорака ДНК, отисака прстију и других трагова, који се сада анализирају.
Поред тога, истражиоци настављају да прегледају снимке са надзорних камера да би утврдили локацију пљачкаша.
Музеј Лувр поново је отворен за посјетиоце у сриједу, два дана након крађе накита непроцјењиве вриједности.
Лопови су 19. октобра провалили у Лувр и украли девет комада накита из колекције "Наполеон и царица", која се састоји од 23 предмета. Украдене су тијаре, минђуше, огрлице и брошеви који су некада припадали француским краљицама и царицама.
