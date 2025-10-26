Никуда без кишобрана: Данас нас очекују локални пљускови праћени грмљавином

Извор:
АТВ
26.10.2025
08:53
У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) данас ће бити облачно и кишовито, локално ће бити јаче кише и пљускова који могу бити праћени грмљавином.
У Херцеговини се понегдје очекују обилније падавине. Током дана биће и краћих сунчаних интервала. Киша ће у наредној ноћи ослабити у већини предјела, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У наставку дана вјетар ће бити слаб до умјерен промјенљивих смјерова.
Максимална температура ваздуха од 12 степени Целзијусових до 19, у вишим предјелима од 10.
Према Федералном хидрометеоролошком заводу, јутрос је у Српској и ФБиХ било претежно облачно вријеме са мјестимично слабом кишом.
Сутра славимо Свету Петку: Ево које обичаје требате испоштовати
Температура измјерена у 7.00 часова: Соколац и Хан Пијесак осам, Калиновик, Шипово, Вишеград и Зеница девет, Јајце, Гацко, Фоча, Рудо и Нови Град 10, Сански Мост, Тузла и Рибник 11, Сарајево, Србац, Приједор, Бањалука, Бијељина, Добој и Зворник 12, Билећа и Требиње 13, те Мостар 15 степени.
Падавине измјерене у претходна 24 часа: Чемерно 6,6 литара по метру квадратном, Добој 6,8, Гацко осам, Фоча 8,2, Требиње 8,5, Бијељина 8,7, Рудо 9,8, Билећа 10,3, Калиновик 14,5 литара.
