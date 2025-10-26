Срби светкују велике мученике: Помолите се за здравље и љубав, изговорите ове ријечи

Извор:
Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају Свете мученике Карпа и Папила.
Карп бијеше епископ Тијатирски а Папила ђакон. Родом бијеху из Пергама, гдје најзад и пострадаше за вјеру Христову од опаког намјесника Валерија, а у вријеме царовања Декијева. Веза их Валерије за коње и отјера у Сард, гдје их баци на љуте муке, но ангел Божји јави им се, исцјели их од рана и укријепи.
Слуга Карпов Агатодор следоваше с великом жалошћу своме господару, док и њега не узеше на мучење. По том их Валерије понова веза за коње и из Сарда довуче у Пергам.
Када Карпа светог везаше за дрво и толико шибаше, да му све тијело у ране претворише и крв његова потоком земљу напоји, насмија се св. Карп усред тих страшних мука. Када га питаху, зашто се смије, одговори св. мученик, да виде небеса отворена и Господа гдје сједи на пријестолу, са херувимима и серафимима унаоколо.
Приликом мучења Папиле, овај св. мученик молитвом исцјели једног човјека, слијепог у једно око. И многи видјевши вјероваше у Христа Господа. Вргнути пред звијерове мученици осташе неповријеђени. Када их бацише у пећ огњену, то виде Агатоника, сестра Папилина, па и она ускочи у огањ. Но огањ их не опали.
Најзад их све мачем посјекоше, 251. год. И тако послије добрих подвига примише вијенац славе у царству Христовом.
Молитва за данашњи празник
"Мученици Твоји Господе, у страдању своме су примили непропадљиви вијенац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље побиједише, а разорише и немоћну дрскост демона: Њиховим молитвама спаси душе наше."
